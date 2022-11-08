https://ria.ru/20221108/tailand-1829981495.html
Эксперты рассказали, как россияне справляются без карт "Мир" в Таиланде
Эксперты рассказали, как россияне справляются без карт "Мир" в Таиланде - РИА Новости, 08.11.2022
Эксперты рассказали, как россияне справляются без карт "Мир" в Таиланде
Вопрос о возможности расплачиваться в Таиланде картами системы "Мир" рассматривается королевством уже как минимум полгода, но российские туристы отдыхают там... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:44
2022-11-08T15:44
2022-11-08T17:21
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
платежная система "мир"
куда можно лететь
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вопрос о возможности расплачиваться в Таиланде картами системы "Мир" рассматривается королевством уже как минимум полгода, но российские туристы отдыхают там без проблем, а баты можно купить и за рубли, сообщает АТОР.По словам экспертов, в Таиланде все спокойно можно оплатить наличными, причем средств не понадобится менять много. Для отдыха среднестатистическому туристу "не нужны баснословные суммы". "У туристов, имеющих возможность приобрести тур в Таиланд по средней стоимости 200 тысяч рублей на двоих, не должен быть проблемой тот факт, что доллары в России придется покупать не по курсу ЦБ, — уверяют эксперты. — Если речь идет о небольших суммах, то разница в курсах на них мало ощутима, во всяком случае, по сравнению со стоимостью всего тура".В среднем организованным путешественникам (оплачен отель, тип питания – завтраки) на недельный отдых в стране будет достаточно 250 долларов США, говорит Андрей Снетков, генеральный директор TEZ TOUR Таиланд.На экскурсии внутри Таиланда потребуется еще минимум долларов 300. Но их можно и не брать с собой, а выбрать и оплатить поездки еще в России – рублями, при покупке тура, говорит Любовь Чучмаева, директор по маркетингу туроператора ПАКС.Например, экскурсия из Пхукета в Кхао Лак (плантации, катание на слонах, купание в водопаде, сплав на реке на бамбуковых плотах в джунглях, обед, буддийский храм) стоит 55 долларов США и 35 долларов США для детей. Поездка на пять островов (лагуна Викингов, остров Бамбу, пляж Релей, остров Джеймса Бонда, остров Пода) стоит примерно 115 долларов США и 80 долларов на ребенка.Посетить шоу Сиам Нирамит можно, заплатив от 50 долларов США, а полетать на вертолете над Пхукетом и окрестностями – за 320. Отправиться в заповедник Кхао Сок с ночевкой на озере Чео Лан можно минимум за 150 долларов. И даже если покупать экскурсии на месте, для очень насыщенного недельного отдыха вполне хватит 500-600 долларов. Естественно, все зависит от запросов.Эксперты уточняют, что для подстраховки желательно взять с собой на отдых в Таиланд больше денег, можно в рублях. Таиландскую "наличку" выдают за российские рубли в некоторых обменниках Паттайи и Пхукета. По словам туристов из Москвы, на отдых они брали с собой 700 долларов и 50 тысяч рублей на двоих. Отель и экскурсии были оплачены заранее. Когда долларовый лимит был исчерпан, купили местную валюту за рубли – на 30 тысяч. В итоге туристы вдвоем потратили на отдыхе в Таиланде (десять ночей) в общей сложности эквивалент 1100 долларов и обошлись без карт.
https://ria.ru/20221103/pkhuket-1828713606.html
https://ria.ru/20221104/pkhuket-1828710260.html
https://ria.ru/20221028/mir-1827387646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, платежная система "мир", куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, Платежная система "Мир", куда можно лететь, Отдых на море
15:44 08.11.2022 (обновлено: 17:21 08.11.2022)
Эксперты рассказали, как россияне справляются без карт "Мир" в Таиланде
АТОР: российские туристы без проблем отдыхают в Таиланде без банковских карт
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Вопрос о возможности расплачиваться в Таиланде картами системы "Мир" рассматривается королевством уже как минимум полгода, но российские туристы отдыхают там без проблем, а баты можно купить и за рубли, сообщает
АТОР.
По словам экспертов, в Таиланде все спокойно можно оплатить наличными, причем средств не понадобится менять много. Для отдыха среднестатистическому туристу "не нужны баснословные суммы".
"У туристов, имеющих возможность приобрести тур в Таиланд по средней стоимости 200 тысяч рублей на двоих, не должен быть проблемой тот факт, что доллары в России придется покупать не по курсу ЦБ, — уверяют эксперты. — Если речь идет о небольших суммах, то разница в курсах на них мало ощутима, во всяком случае, по сравнению со стоимостью всего тура".
В среднем организованным путешественникам (оплачен отель, тип питания – завтраки) на недельный отдых в стране будет достаточно 250 долларов США, говорит Андрей Снетков, генеральный директор TEZ TOUR Таиланд.
На экскурсии внутри Таиланда потребуется еще минимум долларов 300. Но их можно и не брать с собой, а выбрать и оплатить поездки еще в России – рублями, при покупке тура, говорит Любовь Чучмаева, директор по маркетингу туроператора ПАКС.
Например, экскурсия из Пхукета в Кхао Лак (плантации, катание на слонах, купание в водопаде, сплав на реке на бамбуковых плотах в джунглях, обед, буддийский храм) стоит 55 долларов США и 35 долларов США для детей. Поездка на пять островов (лагуна Викингов, остров Бамбу, пляж Релей, остров Джеймса Бонда, остров Пода) стоит примерно 115 долларов США и 80 долларов на ребенка.
Посетить шоу Сиам Нирамит можно, заплатив от 50 долларов США, а полетать на вертолете над Пхукетом и окрестностями – за 320. Отправиться в заповедник Кхао Сок с ночевкой на озере Чео Лан можно минимум за 150 долларов. И даже если покупать экскурсии на месте, для очень насыщенного недельного отдыха вполне хватит 500-600 долларов. Естественно, все зависит от запросов.
Эксперты уточняют, что для подстраховки желательно взять с собой на отдых в Таиланд больше денег, можно в рублях. Таиландскую "наличку" выдают за российские рубли в некоторых обменниках Паттайи и Пхукета.
По словам туристов из Москвы, на отдых они брали с собой 700 долларов и 50 тысяч рублей на двоих. Отель и экскурсии были оплачены заранее. Когда долларовый лимит был исчерпан, купили местную валюту за рубли – на 30 тысяч. В итоге туристы вдвоем потратили на отдыхе в Таиланде (десять ночей) в общей сложности эквивалент 1100 долларов и обошлись без карт.