https://ria.ru/20221108/su-30-1830018770.html

В Иркутске простились с летчиками, погибшими при крушении Су-30

В Иркутске простились с летчиками, погибшими при крушении Су-30 - РИА Новости, 08.11.2022

В Иркутске простились с летчиками, погибшими при крушении Су-30

В Иркутске во вторник простились с летчиками-испытателями Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые погибли 23 октября во время крушения Су-30, сообщил... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:59

2022-11-08T16:59

2022-11-08T16:59

иркутск

россия

крушение су-30 в иркутске

су-30

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ИРКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. В Иркутске во вторник простились с летчиками-испытателями Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые погибли 23 октября во время крушения Су-30, сообщил мэр Руслан Болотов в Telegram.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. После крушения СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта."Сегодня иркутяне простились с летчиками-испытателями Максимом Вячеславовичем Конюшиным и Виктором Викторовичем Крюковым, которые погибли 23 октября в результате крушения Су-30", - написал Болотов. Он выразил соболезнования семьям погибших, друзьям и сослуживцам.Заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин работал на Иркутском авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности "испытания летательных аппаратов". Награжден медалями министерства обороны РФ "За отличие в военной службе" III, II и I степени. У Конюшина остались жена и двое детей.Военный летчик второго класса, майор Виктор Крюков родом с Украины. Он с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. В Иркутск вместе с супругой переехал 10 лет назад.Иркутский авиазавод инициирует на месте падения самолета Су-30 установку памятника погибшим летчикам-испытателям.

https://ria.ru/20221028/su-30-1827675813.html

https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иркутск, россия, крушение су-30 в иркутске, су-30, происшествия