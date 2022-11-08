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В Иркутске простились с летчиками, погибшими при крушении Су-30 - РИА Новости, 08.11.2022
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В Иркутске простились с летчиками, погибшими при крушении Су-30
В Иркутске простились с летчиками, погибшими при крушении Су-30 - РИА Новости, 08.11.2022
В Иркутске простились с летчиками, погибшими при крушении Су-30
В Иркутске во вторник простились с летчиками-испытателями Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые погибли 23 октября во время крушения Су-30, сообщил... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:59
2022-11-08T16:59
иркутск
россия
крушение су-30 в иркутске
су-30
происшествия
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ИРКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. В Иркутске во вторник простились с летчиками-испытателями Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые погибли 23 октября во время крушения Су-30, сообщил мэр Руслан Болотов в Telegram.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. После крушения СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта."Сегодня иркутяне простились с летчиками-испытателями Максимом Вячеславовичем Конюшиным и Виктором Викторовичем Крюковым, которые погибли 23 октября в результате крушения Су-30", - написал Болотов. Он выразил соболезнования семьям погибших, друзьям и сослуживцам.Заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин работал на Иркутском авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности "испытания летательных аппаратов". Награжден медалями министерства обороны РФ "За отличие в военной службе" III, II и I степени. У Конюшина остались жена и двое детей.Военный летчик второго класса, майор Виктор Крюков родом с Украины. Он с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. В Иркутск вместе с супругой переехал 10 лет назад.Иркутский авиазавод инициирует на месте падения самолета Су-30 установку памятника погибшим летчикам-испытателям.
https://ria.ru/20221028/su-30-1827675813.html
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иркутск, россия, крушение су-30 в иркутске, су-30, происшествия
Иркутск, Россия, Крушение Су-30 в Иркутске, Су-30, Происшествия
16:59 08.11.2022
 
В Иркутске простились с летчиками, погибшими при крушении Су-30

В Иркутске простились с летчиками Конюшиным и Крюковым, погибшими при крушении Су-30

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкОбломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске
Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. В Иркутске во вторник простились с летчиками-испытателями Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые погибли 23 октября во время крушения Су-30, сообщил мэр Руслан Болотов в Telegram.
В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. После крушения СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 21:43
СК проверяет версию об отказе кислородной системы упавшего в Иркутске Су-30
"Сегодня иркутяне простились с летчиками-испытателями Максимом Вячеславовичем Конюшиным и Виктором Викторовичем Крюковым, которые погибли 23 октября в результате крушения Су-30", - написал Болотов. Он выразил соболезнования семьям погибших, друзьям и сослуживцам.
Заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин работал на Иркутском авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности "испытания летательных аппаратов". Награжден медалями министерства обороны РФ "За отличие в военной службе" III, II и I степени. У Конюшина остались жена и двое детей.
Военный летчик второго класса, майор Виктор Крюков родом с Украины. Он с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. В Иркутск вместе с супругой переехал 10 лет назад.
Иркутский авиазавод инициирует на месте падения самолета Су-30 установку памятника погибшим летчикам-испытателям.
Вертолет над местом крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 07:24
Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30
 
ИркутскРоссияКрушение Су-30 в ИркутскеСу-30Происшествия
 
 
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