В Иркутске простились с летчиками, погибшими при крушении Су-30
В Иркутске простились с летчиками Конюшиным и Крюковым, погибшими при крушении Су-30
Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске
ИРКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. В Иркутске во вторник простились с летчиками-испытателями Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, которые погибли 23 октября во время крушения Су-30, сообщил мэр Руслан Болотов в Telegram.
В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. После крушения СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"Сегодня иркутяне простились с летчиками-испытателями Максимом Вячеславовичем Конюшиным и Виктором Викторовичем Крюковым, которые погибли 23 октября в результате крушения Су-30", - написал Болотов. Он выразил соболезнования семьям погибших, друзьям и сослуживцам.
Заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин работал на Иркутском авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности "испытания летательных аппаратов". Награжден медалями министерства обороны РФ "За отличие в военной службе" III, II и I степени. У Конюшина остались жена и двое детей.
Военный летчик второго класса, майор Виктор Крюков родом с Украины. Он с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. В Иркутск вместе с супругой переехал 10 лет назад.
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