https://ria.ru/20221108/stolknovenie-1829925890.html
В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек
В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек - РИА Новости, 08.11.2022
В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек
Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Алма-Аты во вторник, один человек погиб, 15 получили травмы, сообщила пресс-служба городской полиции. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:52
2022-11-08T12:52
2022-11-08T12:52
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АЛМА-АТА, 8 ноя - РИА Новости. Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Алма-Аты во вторник, один человек погиб, 15 получили травмы, сообщила пресс-служба городской полиции."Департамент полиции города Алматы сообщает, что в результате столкновения двух автобусов, 98-го и 201-го маршрутов, один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.
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алма-ата, в мире
В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек
В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек, 15 получили травмы
АЛМА-АТА, 8 ноя - РИА Новости. Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Алма-Аты во вторник, один человек погиб, 15 получили травмы, сообщила пресс-служба городской полиции.
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что в результате столкновения двух автобусов, 98-го и 201-го маршрутов, один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.