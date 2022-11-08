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В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек - РИА Новости, 08.11.2022
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В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек
В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек - РИА Новости, 08.11.2022
В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек
Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Алма-Аты во вторник, один человек погиб, 15 получили травмы, сообщила пресс-служба городской полиции. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:52
2022-11-08T12:52
алма-ата
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АЛМА-АТА, 8 ноя - РИА Новости. Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Алма-Аты во вторник, один человек погиб, 15 получили травмы, сообщила пресс-служба городской полиции."Департамент полиции города Алматы сообщает, что в результате столкновения двух автобусов, 98-го и 201-го маршрутов, один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.
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алма-ата, в мире
Алма-Ата, В мире
12:52 08.11.2022
 
В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек

В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек, 15 получили травмы

© Фото : МВД Республики Казахстан/TelegramДТП с участием автобуса в Алматы
ДТП с участием автобуса в Алматы - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : МВД Республики Казахстан/Telegram
ДТП с участием автобуса в Алматы
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 8 ноя - РИА Новости. Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Алма-Аты во вторник, один человек погиб, 15 получили травмы, сообщила пресс-служба городской полиции.
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что в результате столкновения двух автобусов, 98-го и 201-го маршрутов, один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.
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