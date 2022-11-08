https://ria.ru/20221108/stolknovenie-1829925890.html

В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек

В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек - РИА Новости, 08.11.2022

В Алма-Ате при столкновении двух автобусов погиб человек

Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Алма-Аты во вторник, один человек погиб, 15 получили травмы, сообщила пресс-служба городской полиции. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:52

2022-11-08T12:52

2022-11-08T12:52

алма-ата

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829925080_335:0:1280:532_1920x0_80_0_0_3b63f900a6b241168ac0758a4f338f38.jpg

АЛМА-АТА, 8 ноя - РИА Новости. Два пассажирских автобуса столкнулись в центре Алма-Аты во вторник, один человек погиб, 15 получили травмы, сообщила пресс-служба городской полиции."Департамент полиции города Алматы сообщает, что в результате столкновения двух автобусов, 98-го и 201-го маршрутов, один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

https://ria.ru/20221107/dtp-1829770914.html

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алма-ата, в мире