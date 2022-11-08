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В рабочем поселке Хабаровского края сдали обновленный стадион - РИА Новости, 08.11.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20221108/stadion-1829884516.html
В рабочем поселке Хабаровского края сдали обновленный стадион
В рабочем поселке Хабаровского края сдали обновленный стадион - РИА Новости, 08.11.2022
В рабочем поселке Хабаровского края сдали обновленный стадион
В рабочем поселке Ванино в Хабаровском крае сдан в эксплуатацию обновленный стадион, на его обустройство дополнительно из бюджета региона было выделено почти 25 РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:11
2022-11-08T11:11
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. В рабочем поселке Ванино в Хабаровском крае сдан в эксплуатацию обновленный стадион, на его обустройство дополнительно из бюджета региона было выделено почти 25 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Губернатор провел совещание с недавно избранным главой Ванинского района Сергеем Нагорняком, чтобы обсудить промежуточные итоги текущего года и перспективы развития территории."Сергей Нагорняк отчитался за сдачу обновленного стадиона в Ванино. К "единой субсидии" Минвостокразвития России нам пришлось выделять дополнительные средства из бюджета края. Из федерального центра поступило более 35 миллионов рублей, из края - 24,7 миллиона", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что теперь на стадионе появились новые трибуны с защитным козырьком на 204 посадочных места, оборудованы подтрибунные помещения. На футбольном поле установлено наружное освещение, уложено искусственное травяное покрытие площадью 90 на 60 метров, а вокруг смонтированы легкоатлетические беговые дорожки.Дегтярев указал, что Ванино и Советская Гавань – это центры экономического роста с особыми программами развития. И край продолжит оказывать им дополнительную финансовую поддержку на возведение современных соцобъектов и ремонт уже существующих."Еще одна важная тема - финансовый вопрос. Сегодня доходы Ванинского района составляют 1,4 миллиарда рублей, в то время как расходная часть превысила 1,6 миллиарда. Поэтому настроил главу на работу с владельцами и арендаторами земель по уплате налогов", - добавил глава региона.В краевой бюджет на 2023 год закладываются большие средства на профессиональную фотосъемку местности: действующее законодательство позволяет ставить на учет земельные участки и расположенные на них строения принудительно, пояснил Дегтярев. Губернатор предложил главе муниципального образования использовать эту возможность в качестве дополнительного механизма при воздействии на недобросовестных владельцев и арендаторов. Краевое минимущества готово оказать всю необходимую помощь, заверили в правительстве региона.По данным краевого кабмина, среди первоочередных вопросов для нового руководителя района – плановый старт отопительного сезона 2022/2023 и его бесперебойное прохождение."Это очень важно, потому что вы вступили в должность в период подготовки энергообъектов к зимним нагрузкам. Времени на раскачку не было. Радует, что вы совместно с минЖКХ края с поставленными задачами справились. Теперь важно пройти отопительный период без аварий", - обратил внимание Нагорняка Дегтярев.В ответ глава района доложил: все предписанные подготовительные мероприятия успешно реализованы в установленные сроки. По его словам, все работает штатно, тепло подается во все населенные пункты.
https://ria.ru/20221107/rasselenie-1829571855.html
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хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
11:11 08.11.2022
 

В рабочем поселке Хабаровского края сдали обновленный стадион

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. В рабочем поселке Ванино в Хабаровском крае сдан в эксплуатацию обновленный стадион, на его обустройство дополнительно из бюджета региона было выделено почти 25 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Губернатор провел совещание с недавно избранным главой Ванинского района Сергеем Нагорняком, чтобы обсудить промежуточные итоги текущего года и перспективы развития территории.
"Сергей Нагорняк отчитался за сдачу обновленного стадиона в Ванино. К "единой субсидии" Минвостокразвития России нам пришлось выделять дополнительные средства из бюджета края. Из федерального центра поступило более 35 миллионов рублей, из края - 24,7 миллиона", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что теперь на стадионе появились новые трибуны с защитным козырьком на 204 посадочных места, оборудованы подтрибунные помещения. На футбольном поле установлено наружное освещение, уложено искусственное травяное покрытие площадью 90 на 60 метров, а вокруг смонтированы легкоатлетические беговые дорожки.
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Дегтярев указал, что Ванино и Советская Гавань – это центры экономического роста с особыми программами развития. И край продолжит оказывать им дополнительную финансовую поддержку на возведение современных соцобъектов и ремонт уже существующих.
"Еще одна важная тема - финансовый вопрос. Сегодня доходы Ванинского района составляют 1,4 миллиарда рублей, в то время как расходная часть превысила 1,6 миллиарда. Поэтому настроил главу на работу с владельцами и арендаторами земель по уплате налогов", - добавил глава региона.
В краевой бюджет на 2023 год закладываются большие средства на профессиональную фотосъемку местности: действующее законодательство позволяет ставить на учет земельные участки и расположенные на них строения принудительно, пояснил Дегтярев. Губернатор предложил главе муниципального образования использовать эту возможность в качестве дополнительного механизма при воздействии на недобросовестных владельцев и арендаторов. Краевое минимущества готово оказать всю необходимую помощь, заверили в правительстве региона.
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По данным краевого кабмина, среди первоочередных вопросов для нового руководителя района – плановый старт отопительного сезона 2022/2023 и его бесперебойное прохождение.
"Это очень важно, потому что вы вступили в должность в период подготовки энергообъектов к зимним нагрузкам. Времени на раскачку не было. Радует, что вы совместно с минЖКХ края с поставленными задачами справились. Теперь важно пройти отопительный период без аварий", - обратил внимание Нагорняка Дегтярев.
В ответ глава района доложил: все предписанные подготовительные мероприятия успешно реализованы в установленные сроки. По его словам, все работает штатно, тепло подается во все населенные пункты.
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Хабаровский крайХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
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