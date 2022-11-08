https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1830090026.html

Спецоперация, 8 ноября: выплаты мобилизованным, законопроекты Зеленского

Спецоперация, 8 ноября: выплаты мобилизованным, законопроекты Зеленского - РИА Новости, 08.11.2022

Спецоперация, 8 ноября: выплаты мобилизованным, законопроекты Зеленского

Министерство обороны России во вторник рассказало о порядке выплат мобилизованным. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T22:15

2022-11-08T22:15

2022-11-08T22:15

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

сергей шойгу

владимир путин

украина

россия

луганская народная республика

верховная рада украины

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Министерство обороны России во вторник рассказало о порядке выплат мобилизованным.Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко сообщил, что минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составит 195 тысяч рублей. Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет.Зарплата призванного по частичной мобилизации командира взвода составит 225 тысяч рублей, батальона - 243 тысячи рублей, сообщили в минобороны.Ведомство сообщило, что семья военнослужащего может получать за него денежное довольствие, если он изъявит такое желание.Подоходным налогом в 13% облагается лишь меньшая часть денежного довольствия граждан, призванных в армию по частичной мобилизации - у рядовых это 37 тысяч рублей из выплачиваемых им 195 тысяч.Деньги военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы.Ход операцииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи на Украине, командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил Шойгу об оперативной обстановке и обеспечении всеми видами довольствия мобилизованных.Минобороны РФ также сообщило, что российские военные на николаево-криворожском направлении пресекли девять попыток украинских диверсионных групп проникнуть в тыл российских войск.Кроме того, отметило ведомство, ВС РФ отразили украинские контратаки на южно-донецком направлении, в ходе которых украинские силы потеряли около 90 человек, пять бронеавтомобилей, тягач и два пикапа. В ЛНР и Харьковской области российскими войсками за сутки уничтожено около 260 украинских военных.Ведомство также отчиталось об уничтоженной украинской технике: с 24 февраля уничтожены более 500 украинских самолетов и вертолетов (332 самолета, 171 вертолет), 2465 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6448 танков и др.Продление военного положения на УкраинеВладимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября. На сайте Рады были зарегистрированы законопроекты о продлении сроков действия мобилизации и военного положения на Украине. Их инициатор – президент Украины.В предыдущий раз Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что военное положение и мобилизацию на Украине могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года.ПереговорыПресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G20, однако, скорее всего, это произойдет в онлайн-формате.Днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии Владимира Путина в саммите G20 станет известно до конца недели.Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил готовность своей страны к саммиту G20 на Бали, а также прокомментировал вопрос присутствия Путина и Зеленского. По словам Видодо, оба лидера все еще анализируют ситуацию.При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю.Он на фоне сообщений в СМИ о секретных переговорах США с РФ также отметил, что Москва не ведет переговоров с Вашингтоном по Украине.

https://ria.ru/20221108/vyplata-1829853471.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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Наталья Макарова

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