https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1830039562.html
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.11.2022
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи на Украине, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:05
2022-11-08T18:05
2022-11-08T18:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи на Украине, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи специальной военной операции на Украине", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221101/shoygu-1828386794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:05 08.11.2022 (обновлено: 18:20 08.11.2022)
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации
Шойгу проинспектировал командный пункт российской группировки в зоне спецоперации