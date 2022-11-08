https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1830039562.html

Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации

Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.11.2022

Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи на Украине, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:05

2022-11-08T18:05

2022-11-08T18:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830044378_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_2fa1133b7d1ca511c3b948c21b46cc3d.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи на Украине, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи специальной военной операции на Украине", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221101/shoygu-1828386794.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр