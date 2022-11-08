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Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1830039562.html
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.11.2022
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи на Украине, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:05
2022-11-08T18:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи на Украине, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи специальной военной операции на Украине", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221101/shoygu-1828386794.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:05 08.11.2022 (обновлено: 18:20 08.11.2022)
 
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал командный пункт российской группировки в зоне спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения командного пункта Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения командного пункта Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения командного пункта Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи на Украине, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи специальной военной операции на Украине", - сказали в ведомстве.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 13:33Специальная военная операция на Украине
Российские удары эффективно снижают военный потенциал Украины, заявил Шойгу
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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