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Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ
Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022
Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили три артиллерийских взвода украинских войск в ДНР и Херсонской области, сообщили во вторник в РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:56
2022-11-08T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили три артиллерийских взвода украинских войск в ДНР и Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Донецкой Народной Республики, Червоное и Беляевка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
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в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
13:56 08.11.2022
 
Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ

Минобороны: ВС России за сутки поразили три артвзвода ВСУ в ДНР и Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в Запорожской области
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили три артиллерийских взвода украинских войск в ДНР и Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Донецкой Народной Республики, Червоное и Беляевка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 13:41Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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