https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829946216.html
Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ
Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022
Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили три артиллерийских взвода украинских войск в ДНР и Херсонской области, сообщили во вторник в РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:56
2022-11-08T13:56
2022-11-08T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили три артиллерийских взвода украинских войск в ДНР и Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Донецкой Народной Республики, Червоное и Беляевка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829940810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ
Минобороны: ВС России за сутки поразили три артвзвода ВСУ в ДНР и Херсонской области