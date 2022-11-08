https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829946216.html

Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ

Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022

Российские военные за сутки поразили три артиллерийских взвода ВСУ

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили три артиллерийских взвода украинских войск в ДНР и Херсонской области, сообщили во вторник в РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:56

2022-11-08T13:56

2022-11-08T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили три артиллерийских взвода украинских войск в ДНР и Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Донецкой Народной Республики, Червоное и Беляевка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829940810.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, донецкая народная республика