https://ria.ru/20221108/sotsobyazatelstva-1830063975.html

Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны

Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны - РИА Новости, 08.11.2022

Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны

Обеспечение социальных обязательств является приоритетом при формировании бюджета РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:03

2022-11-08T19:03

2022-11-08T19:10

татьяна голикова

общество

россия

экономика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обеспечение социальных обязательств является приоритетом при формировании бюджета РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Для нас при формировании проекта федерального бюджета на трехлетний период всегда абсолютным приоритетом является обеспечение всех социальных обязательств, которые установлены нормативными документами и законами РФ",- сказала Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми с участием президента России.

https://ria.ru/20220922/sotsgarantii-1818804907.html

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татьяна голикова, общество, россия, экономика