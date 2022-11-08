https://ria.ru/20221108/sotsobyazatelstva-1830063975.html
Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны
Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны - РИА Новости, 08.11.2022
Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны
Обеспечение социальных обязательств является приоритетом при формировании бюджета РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:03
2022-11-08T19:03
2022-11-08T19:10
татьяна голикова
общество
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724713_0:267:3000:1954_1920x0_80_0_0_7ddd9107b347cd379ff4d89f86131d21.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обеспечение социальных обязательств является приоритетом при формировании бюджета РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Для нас при формировании проекта федерального бюджета на трехлетний период всегда абсолютным приоритетом является обеспечение всех социальных обязательств, которые установлены нормативными документами и законами РФ",- сказала Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми с участием президента России.
https://ria.ru/20220922/sotsgarantii-1818804907.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724713_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_dd6d1d1746bb7e04a738487a5e6206dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, общество, россия, экономика
Татьяна Голикова, Общество, Россия, Экономика
19:03 08.11.2022 (обновлено: 19:10 08.11.2022)
Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны
Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом при формировании бюджета