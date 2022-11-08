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Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны - РИА Новости, 08.11.2022
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Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны
Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны - РИА Новости, 08.11.2022
Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны
Обеспечение социальных обязательств является приоритетом при формировании бюджета РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:03
2022-11-08T19:10
татьяна голикова
общество
россия
экономика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обеспечение социальных обязательств является приоритетом при формировании бюджета РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Для нас при формировании проекта федерального бюджета на трехлетний период всегда абсолютным приоритетом является обеспечение всех социальных обязательств, которые установлены нормативными документами и законами РФ",- сказала Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми с участием президента России.
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татьяна голикова, общество, россия, экономика
Татьяна Голикова, Общество, Россия, Экономика
19:03 08.11.2022 (обновлено: 19:10 08.11.2022)
 
Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом для бюджета страны

Голикова назвала обеспечение соцобязательств приоритетом при формировании бюджета

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обеспечение социальных обязательств является приоритетом при формировании бюджета РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Для нас при формировании проекта федерального бюджета на трехлетний период всегда абсолютным приоритетом является обеспечение всех социальных обязательств, которые установлены нормативными документами и законами РФ",- сказала Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми с участием президента России.
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22 сентября, 21:30
Москалькова предложила повысить соцгарантии для участников спецоперации
 
Татьяна ГоликоваОбществоРоссияЭкономика
 
 
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