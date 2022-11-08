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Россия активно выстраивает сотрудничество с Африкой, заявили в МИД
Россия активно выстраивает сотрудничество с Африкой, заявили в МИД - РИА Новости, 08.11.2022
Россия активно выстраивает сотрудничество с Африкой, заявили в МИД
Россия предпринимает активные шаги по выстраиванию сотрудничества с Африкой, перспективными областями являются энергетика, газовая отрасль, авиастроение, заявил РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:36
2022-11-08T12:36
2022-11-08T12:36
олег озеров
россия
африка
единая россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия предпринимает активные шаги по выстраиванию сотрудничества с Африкой, перспективными областями являются энергетика, газовая отрасль, авиастроение, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров."В настоящее время МИД России совместно с федеральными органами власти продолжают предпринимать активные шаги по выстраиванию полномасштабного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал он в ходе международной межпартийной конференции "Единой России" "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности".Озеров отметил, что создаются новые форматы и направления сотрудничества."В качестве перспективных областей отмечаю энергетику, сельское хозяйство, недропользование, газовую отрасль, транспортную инфраструктуру, авиастроение, автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии", - подчеркнул он.
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олег озеров, россия, африка, единая россия
Олег Озеров, Россия, Африка, Единая Россия
Россия активно выстраивает сотрудничество с Африкой, заявили в МИД
Посол Озеров: Россия предпринимает активные шаги по выстраиванию сотрудничества с Африкой
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия предпринимает активные шаги по выстраиванию сотрудничества с Африкой, перспективными областями являются энергетика, газовая отрасль, авиастроение, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
"В настоящее время МИД России совместно с федеральными органами власти продолжают предпринимать активные шаги по выстраиванию полномасштабного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал он в ходе международной межпартийной конференции "Единой России
" "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности".
Озеров отметил, что создаются новые форматы и направления сотрудничества.
"В качестве перспективных областей отмечаю энергетику, сельское хозяйство, недропользование, газовую отрасль, транспортную инфраструктуру, авиастроение, автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии", - подчеркнул он.