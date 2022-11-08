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Сорос стал главным индивидуальным спонсором демократов в США за год - РИА Новости, 08.11.2022
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Сорос стал главным индивидуальным спонсором демократов в США за год
Сорос стал главным индивидуальным спонсором демократов в США за год - РИА Новости, 08.11.2022
Сорос стал главным индивидуальным спонсором демократов в США за год
Миллиардер Джордж Сорос возглавил список индивидуальных политических спонсоров за период с 2021 по 2022 год, пожертвовав более 128,4 миллиона долларов... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:37
2022-11-08T12:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос возглавил список индивидуальных политических спонсоров за период с 2021 по 2022 год, пожертвовав более 128,4 миллиона долларов Демократической партии США, свидетельствуют данные неправительственной организации OpenSecrets, занимающейся отслеживанием финансирования.По данным организации, Сорос, возглавляющий Soros Fund Management, в общей сложности пожертвовал демократам за годовой период 128 475 971 доллар, а республиканцам - ничего. Отмечается, что более 126,75 миллиона долларов - это внешние деньги.Организация добавляет, что второе место занял миллиардер Ричард Уилейн, основатель компании Uline, который пожертвовал республиканцам 80 692 168 долларов.По данным НПО, Национальная ассоциация торговцев недвижимостью возглавила список спонсоров Комитета политических действий, предоставив 1 656 500 долларов демократам и 1 681 500 долларов республиканцам.Взносы поступают в преддверии промежуточных выборов 8 ноября, в ходе которых партии будут соревноваться за контроль над палатой представителей и сенатом США. В настоящее время демократы располагают большинством в обеих палатах.Гонка в сенате от Джорджии между действующим сенатором-демократом Рафаэлем Уорноком и его соперником-республиканцем Гершелем Уокером возглавила список гонок по общей сумме собранных денег с суммой в 142 723 030 долларов. Однако по общей сумме потраченных денег список возглавляет гонка в сенате от Пенсильвании между кандидатом-республиканцем Мехметом Озом и кандидатом-демократом Джоном Феттерманом с суммой в 133 337 396 долларов.Сорос - американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
https://ria.ru/20220712/ssha-1801979657.html
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в мире, джордж сорос, россия, сша, джорджия, генеральная прокуратура рф
В мире, Джордж Сорос, Россия, США, Джорджия, Генеральная прокуратура РФ
12:37 08.11.2022
 
Сорос стал главным индивидуальным спонсором демократов в США за год

Сорос за год пожертвовал американским демократам 128 миллионов долларов

© AP Photo / Kevin WolfАмериканский миллиардер Джордж Сорос
Американский миллиардер Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
Американский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос возглавил список индивидуальных политических спонсоров за период с 2021 по 2022 год, пожертвовав более 128,4 миллиона долларов Демократической партии США, свидетельствуют данные неправительственной организации OpenSecrets, занимающейся отслеживанием финансирования.
По данным организации, Сорос, возглавляющий Soros Fund Management, в общей сложности пожертвовал демократам за годовой период 128 475 971 доллар, а республиканцам - ничего. Отмечается, что более 126,75 миллиона долларов - это внешние деньги.
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Организация добавляет, что второе место занял миллиардер Ричард Уилейн, основатель компании Uline, который пожертвовал республиканцам 80 692 168 долларов.
По данным НПО, Национальная ассоциация торговцев недвижимостью возглавила список спонсоров Комитета политических действий, предоставив 1 656 500 долларов демократам и 1 681 500 долларов республиканцам.
Взносы поступают в преддверии промежуточных выборов 8 ноября, в ходе которых партии будут соревноваться за контроль над палатой представителей и сенатом США. В настоящее время демократы располагают большинством в обеих палатах.
Гонка в сенате от Джорджии между действующим сенатором-демократом Рафаэлем Уорноком и его соперником-республиканцем Гершелем Уокером возглавила список гонок по общей сумме собранных денег с суммой в 142 723 030 долларов. Однако по общей сумме потраченных денег список возглавляет гонка в сенате от Пенсильвании между кандидатом-республиканцем Мехметом Озом и кандидатом-демократом Джоном Феттерманом с суммой в 133 337 396 долларов.
Сорос - американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
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