https://ria.ru/20221108/soglasheniya-1830014978.html

Китайская CASC подписала соглашения на $6,9 млрд в сфере космоса и обороны

Китайская CASC подписала соглашения на $6,9 млрд в сфере космоса и обороны - РИА Новости, 08.11.2022

Китайская CASC подписала соглашения на $6,9 млрд в сфере космоса и обороны

Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) в первый день работы международного авиасалона Airshow China в городе Чжухай подписала соглашения с... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:49

2022-11-08T16:49

2022-11-08T16:49

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чжухай

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гуандун

космос

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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) в первый день работы международного авиасалона Airshow China в городе Чжухай подписала соглашения с различными ведомствами и корпорациями на общую сумму 50 миллиардов юаней (6,9 миллиарда долларов), сообщает во вторник Центральное телевидение Китая.Отмечается, что корпорация подписала с различными ведомствами, местными органами власти и предприятиями целый ряд соглашений о сотрудничестве и о намерениях по проектам в области космонавтики, обороны и применения космических технологий.Сотрудничество в космической области включает в себя множество крупных проектов по спутникам дистанционного зондирования, спутникам связи, предоставлению услуг по запуску ракет. В оборонной сфере соглашения касаются экспорта снаряжения.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун с 1996 года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В этом году выставка будет проходить с 8 по 13 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 740 компаний из 43 стран и регионов мира.

https://ria.ru/20221107/dvigatel-1829614372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

чжухай, китай, гуандун, космос