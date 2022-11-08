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Китайская CASC подписала соглашения на $6,9 млрд в сфере космоса и обороны - РИА Новости, 08.11.2022
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Китайская CASC подписала соглашения на $6,9 млрд в сфере космоса и обороны
Китайская CASC подписала соглашения на $6,9 млрд в сфере космоса и обороны - РИА Новости, 08.11.2022
Китайская CASC подписала соглашения на $6,9 млрд в сфере космоса и обороны
Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) в первый день работы международного авиасалона Airshow China в городе Чжухай подписала соглашения с... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:49
2022-11-08T16:49
россия-китай: главное
чжухай
китай
гуандун
космос
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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) в первый день работы международного авиасалона Airshow China в городе Чжухай подписала соглашения с различными ведомствами и корпорациями на общую сумму 50 миллиардов юаней (6,9 миллиарда долларов), сообщает во вторник Центральное телевидение Китая.Отмечается, что корпорация подписала с различными ведомствами, местными органами власти и предприятиями целый ряд соглашений о сотрудничестве и о намерениях по проектам в области космонавтики, обороны и применения космических технологий.Сотрудничество в космической области включает в себя множество крупных проектов по спутникам дистанционного зондирования, спутникам связи, предоставлению услуг по запуску ракет. В оборонной сфере соглашения касаются экспорта снаряжения.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун с 1996 года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В этом году выставка будет проходить с 8 по 13 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 740 компаний из 43 стран и регионов мира.
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чжухай, китай, гуандун, космос
Россия-Китай: Главное, Чжухай, Китай, Гуандун, Космос
16:49 08.11.2022
 

Китайская CASC подписала соглашения на $6,9 млрд в сфере космоса и обороны

© AP Photo / Ng Han GuanСтенд CASC на международном авиасалоне Airshow China в городе Чжухай
Стенд CASC на международном авиасалоне Airshow China в городе Чжухай - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Стенд CASC на международном авиасалоне Airshow China в городе Чжухай . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) в первый день работы международного авиасалона Airshow China в городе Чжухай подписала соглашения с различными ведомствами и корпорациями на общую сумму 50 миллиардов юаней (6,9 миллиарда долларов), сообщает во вторник Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что корпорация подписала с различными ведомствами, местными органами власти и предприятиями целый ряд соглашений о сотрудничестве и о намерениях по проектам в области космонавтики, обороны и применения космических технологий.
Сотрудничество в космической области включает в себя множество крупных проектов по спутникам дистанционного зондирования, спутникам связи, предоставлению услуг по запуску ракет. В оборонной сфере соглашения касаются экспорта снаряжения.
Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун с 1996 года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В этом году выставка будет проходить с 8 по 13 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 740 компаний из 43 стран и регионов мира.
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