https://ria.ru/20221108/shvetsiya-1829915041.html
Швеция выполнит соглашение с Турцией по вступлению в НАТО, заявил премьер
Швеция выполнит соглашение с Турцией по вступлению в НАТО, заявил премьер - РИА Новости, 08.11.2022
Швеция выполнит соглашение с Турцией по вступлению в НАТО, заявил премьер
Швеция будет выполнять соглашение с Турцией по вступлению в НАТО до конца, не будет вступать в диалог с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК),... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:20
2022-11-08T12:20
2022-11-08T12:20
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турция
швеция
финляндия
евросоюз
нато
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Швеция будет выполнять соглашение с Турцией по вступлению в НАТО до конца, не будет вступать в диалог с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), заявил премьер Улоф Кристерссон.Премьер-министр Швеции Улоф Кристерссон находится в Турции с официальным визитом. Основными темами переговоров будут ход исполнения соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, подписанного на саммите НАТО в Мадриде, отношения между ЕС и Турцией, глобальные и региональные проблемы."Я хотел бы сообщить, что шведский парламент начал работу над созданием межпарламентской "группы дружбы" с Турцией. Швеция будет выполнять меморандум до конца. Швеция не будет вступать в диалог с PПK", - приводит слова шведского премьера газета Star.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
https://ria.ru/20221104/usloviya-1829290633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, швеция, финляндия, евросоюз, нато
В мире, Турция, Швеция, Финляндия, Евросоюз, НАТО
Швеция выполнит соглашение с Турцией по вступлению в НАТО, заявил премьер
Премьер Швеции Кристерссон: страна выполнит соглашение с Турцией по вступлению в НАТО