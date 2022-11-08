https://ria.ru/20221108/shvetsiya-1829915041.html

Швеция выполнит соглашение с Турцией по вступлению в НАТО, заявил премьер

Швеция выполнит соглашение с Турцией по вступлению в НАТО, заявил премьер - РИА Новости, 08.11.2022

Швеция выполнит соглашение с Турцией по вступлению в НАТО, заявил премьер

Швеция будет выполнять соглашение с Турцией по вступлению в НАТО до конца, не будет вступать в диалог с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК),... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:20

2022-11-08T12:20

2022-11-08T12:20

в мире

турция

швеция

финляндия

евросоюз

нато

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Швеция будет выполнять соглашение с Турцией по вступлению в НАТО до конца, не будет вступать в диалог с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), заявил премьер Улоф Кристерссон.Премьер-министр Швеции Улоф Кристерссон находится в Турции с официальным визитом. Основными темами переговоров будут ход исполнения соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, подписанного на саммите НАТО в Мадриде, отношения между ЕС и Турцией, глобальные и региональные проблемы."Я хотел бы сообщить, что шведский парламент начал работу над созданием межпарламентской "группы дружбы" с Турцией. Швеция будет выполнять меморандум до конца. Швеция не будет вступать в диалог с PПK", - приводит слова шведского премьера газета Star.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.

https://ria.ru/20221104/usloviya-1829290633.html

https://ria.ru/20221103/situatsiya-1829143054.html

турция

швеция

финляндия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, швеция, финляндия, евросоюз, нато