https://ria.ru/20221108/shpionazh-1830034341.html

В Европарламенте предложили ввести мораторий на шпионские программы

В Европарламенте предложили ввести мораторий на шпионские программы - РИА Новости, 08.11.2022

В Европарламенте предложили ввести мораторий на шпионские программы

Специальный докладчик Европарламента депутат Софи ин'т Велд призвала ввести мораторий на использование шпионского программного обеспечения в Евросоюзе, а также... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:51

2022-11-08T17:51

2022-11-08T17:51

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евросоюз

европарламент

европол

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Специальный докладчик Европарламента депутат Софи ин'т Велд призвала ввести мораторий на использование шпионского программного обеспечения в Евросоюзе, а также созвать отдельный европейский саммит по этому вопросу.Во вторник депутат представила журналистам в Брюсселе предварительные итоги работы парламентской комиссии по расследованию использования шпионских программ в Евросоюзе против собственных граждан."Я призвала к немедленному мораторию. Этот мораторий может отменяться в конкретных странах, если они смогут обеспечить выполнение четырех условий", - сказала депутат.В частности, для отмены моратория, по ее словам, властям каждой страны необходимо провести расследование обвинений, доказать наличие юридической базы для легального использования шпионских программ, обеспечить сотрудничество с Европолом, а также аннулировать при необходимости разрешение на экспорт такого программного обеспечения за пределы ЕС.По словам Софи ин'т Велд, этот вопрос должен обсуждаться на самом высоком уровне."Призываю Евросовет провести саммит для обсуждения чрезмерного использования шпионского программного обеспечения", - сказала евродепутат.По ее словам, практически все страны ЕС имеют в своем арсенале шпионские программы, но наибольшее беспокойство парламентской комиссии вызвала ситуация в Польше и Венгрии."Шпионские программы являются неотъемлемой частью системы, созданной для контроля и преследования граждан, критикующих правительство", - сказала депутат.Она подчеркнула, что речь идет об оппозиции, журналистах."Этот инструмент используется методично. Речь не идет о случайностях", - добавила докладчик.Также подобные программы используют в Греции и Испании.Она предложила странам ЕС выработать общее определение "национальной безопасности", чтобы избежать разночтений.Ряд стран Евросоюза также содействуют финансированию, работе компаний, связанных со шпионскими программами, выдают экспортные лицензии, отметила депутат.По ее словам, Евросоюз позволил экспортировать эти программы в такие страны как Ливия, Египет, Бангладеш."Там это использовалось против журналистов и правозащитников", - утверждает Софи ин'т Велд.Политический скандал разгорелся в Испании после того, как стало известно, что Национальный разведывательный центр (CNI) прослушивал телефоны каталонских и баскских политиков, а также ключевых фигур испанского правительства, включая премьера Педро Санчеса, министров обороны и внутренних дел, при помощи программы Pegasus.Эта программа, разработанная израильской компанией NSO Group, продается только государствам и используется для слежки за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями. Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.

https://ria.ru/20221107/proslushka-1829550184.html

https://ria.ru/20220605/zakharova-1793274998.html

https://ria.ru/20210924/shpionazh-1751635518.html

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в мире, евросоюз, европарламент, европол, испания, педро санчес, брюссель, греция