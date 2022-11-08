https://ria.ru/20221108/shkola-1829945240.html

Приемные дети получат право преимущественного зачисления в одну школу

Приемные дети получат право преимущественного зачисления в одну школу - РИА Новости, 08.11.2022

Приемные дети получат право преимущественного зачисления в одну школу

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу или детсад. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:53

2022-11-08T13:53

2022-11-08T14:01

общество

вячеслав володин

вологодская область

госдума рф

единая россия

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу или детсад.Законопроектом предлагается внести поправки, устанавливающие, что ребенок, "находящийся под опекой в семье, в том числе из приемной или патронатной семьи, имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучается ребенок, воспитывающийся с ним в одной семье".Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время такое право есть только у кровных братьев и сестер. В случае принятия закона администрация образовательного учреждения будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи, добавил он.Изменения вносятся в Семейный кодекс и в закон об образовании. Документ был внесен в Госдуму Заксобранием Вологодской области и депутатом ГД Валентиной Артамоновой ("Единая Россия").

https://ria.ru/20191113/1560801958.html

https://sn.ria.ru/20221024/inklyuziya-1826284858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, вологодская область, госдума рф, единая россия, социальный навигатор, детские вопросы