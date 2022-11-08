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В Тверской области растут объемы сельхозпроизводства - РИА Новости, 08.11.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221108/selkhozproizvodstvo-1830033685.html
В Тверской области растут объемы сельхозпроизводства
В Тверской области растут объемы сельхозпроизводства - РИА Новости, 08.11.2022
В Тверской области растут объемы сельхозпроизводства
Объемы сельхозпроизводства выросли в Тверской области в первом полугодии текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:50
2022-11-08T17:50
тверская область
игорь руденя
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 8 ноя – РИА Новости. Объемы сельхозпроизводства выросли в Тверской области в первом полугодии текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в регионе в 2022 году были рассмотрены во вторник на заседании регионального правительства.Индекс производства агропродукции по итогам первого полугодия составил 109,1%.В пресс-службе отметили, что в регионе также растет объем производства сельхозпродукции в стоимостном выражении. Если в 2020 году он составлял 39,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 46,9 миллиарда рублей, то в текущем году по прогнозам будет равен 55,4 миллиарда рублей.На заседании были представлены меры государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий и фермеров. Среди новых мер, которые запланированы в регионе на 2023 год - возмещение части затрат при производстве картофеля и овощей, а также на посевные площади под картофель и овощи.
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игорь руденя, экономика, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика, Тверская область
17:50 08.11.2022
 

В Тверской области растут объемы сельхозпроизводства

© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в медиабанкСельскохозяйственная продукция
Сельскохозяйственная продукция - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сельскохозяйственная продукция
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ТВЕРЬ, 8 ноя – РИА Новости. Объемы сельхозпроизводства выросли в Тверской области в первом полугодии текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в регионе в 2022 году были рассмотрены во вторник на заседании регионального правительства.
Индекс производства агропродукции по итогам первого полугодия составил 109,1%.
"Важно, что в Тверской области показатели 2022 года свидетельствуют об устойчивом развитии сельскохозяйственных производств. Мы можем гордиться успехами в растениеводстве и животноводстве. Хорошие результаты демонстрируют пищевая и перерабатывающая промышленность – у них большой потенциал", - сказал на заседании губернатор региона Игорь Руденя.
В пресс-службе отметили, что в регионе также растет объем производства сельхозпродукции в стоимостном выражении. Если в 2020 году он составлял 39,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 46,9 миллиарда рублей, то в текущем году по прогнозам будет равен 55,4 миллиарда рублей.
На заседании были представлены меры государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий и фермеров. Среди новых мер, которые запланированы в регионе на 2023 год - возмещение части затрат при производстве картофеля и овощей, а также на посевные площади под картофель и овощи.
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