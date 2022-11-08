https://ria.ru/20221108/selkhozproizvodstvo-1830033685.html

В Тверской области растут объемы сельхозпроизводства

В Тверской области растут объемы сельхозпроизводства - РИА Новости, 08.11.2022

В Тверской области растут объемы сельхозпроизводства

Объемы сельхозпроизводства выросли в Тверской области в первом полугодии текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:50

2022-11-08T17:50

2022-11-08T17:50

тверская область

игорь руденя

экономика

тверская область

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ТВЕРЬ, 8 ноя – РИА Новости. Объемы сельхозпроизводства выросли в Тверской области в первом полугодии текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в регионе в 2022 году были рассмотрены во вторник на заседании регионального правительства.Индекс производства агропродукции по итогам первого полугодия составил 109,1%.В пресс-службе отметили, что в регионе также растет объем производства сельхозпродукции в стоимостном выражении. Если в 2020 году он составлял 39,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 46,9 миллиарда рублей, то в текущем году по прогнозам будет равен 55,4 миллиарда рублей.На заседании были представлены меры государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий и фермеров. Среди новых мер, которые запланированы в регионе на 2023 год - возмещение части затрат при производстве картофеля и овощей, а также на посевные площади под картофель и овощи.

https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821504629.html

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, экономика, тверская область