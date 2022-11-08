https://ria.ru/20221108/rzhd-1830071390.html

Новые транспортно-логистические сервисы РЖД появятся в Мордовии

Новые транспортно-логистические сервисы РЖД появятся в Мордовии - РИА Новости, 08.11.2022

Новые транспортно-логистические сервисы РЖД появятся в Мордовии

Новые транспортно-логистические сервисы РЖД появятся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:39

2022-11-08T19:39

2022-11-08T19:39

республика мордовия

экономика

артем здунов

саранск

куйбышевская железная дорога

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb2ad652a9517c2af418bc3985a42a68.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Новые транспортно-логистические сервисы РЖД появятся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.Вопросы повышения безопасности железнодорожных перевозок и пребывания граждан на объектах транспортной инфраструктуры, а также направления развития логистики глава Мордовии Артём Здунов обсудил во вторник с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым."При обсуждении новых транспортно-логистических сервисов и услуг для грузоотправителей Дмитриев подтвердил планы по обновлению грузового терминала на станции Саранск, благодаря чему будет полностью преобразована клиентская зона, обновятся здания склада и гаража, появится новая автомобильная дорога", - говорится в сообщении.Глава республики и руководитель магистрали осмотрели объекты железнодорожной инфраструктуры в Рузаевке и Саранске, определили направления, которые требуют повышенного внимания с точки зрения обеспечения безопасности. "Некоторые мероприятия требуют капиталовложений, за один день их не сделать, но этим будем предметно заниматься. Надо включать их в инвестпрограмму. Обеспечить безопасность - это главное", - приводятся в сообщении слова Здунова.В 2022 году благодаря взаимодействию Куйбышевской магистрали, правительства Мордовии и грузоотправителей удалось почти в девять раз увеличить погрузку промышленных товаров и в три раза - нефти, нефтепродуктов и цветных металлов.Особое внимание стороны уделили вопросам реализации в регионе инвестиционного проекта "Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО "РЖД". К примеру, в 2022 году планируется завершение строительства пешеходного перехода на станции Зубова Поляна. Также была обозначена необходимость удлинить посадочную платформу на железнодорожном вокзале Саранска – сейчас несколько вагонов поездов не помещаются на ней, это неудобно для пассажиров.На встрече также были озвучены предложения по повышению эффективности пассажирских перевозок. Благодаря развитию пассажирского комплекса достигнут рост перевозок на 8,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, за 10 месяцев перевезено 685 тысяч пассажиров.В рамках рабочей поездки в Мордовию начальника Куйбышевской железной дороги состоялось открытие нового здания стрелковой команды станции Рузаевка. Сегодня это четвертая по численности стрелковая команда из 38 подразделений по охране объектов и перевозимых грузов филиала Куйбышевской железной дороги. Строительство двухэтажного здания стрелковой команды станции Рузаевка велось с 2017 года. На 450 квадратных метрах разместились комнаты караула, получения оружия, санитарный пост, комната отдыха и актовый зал."Коллектив стрелковой команды работает 24 часа в сутки, поэтому человеческий фактор крайне важен. Наличие современной инфраструктуры, хороших условий несения службы положительно повлияет на самочувствие сотрудников службы и, соответственно, на обеспечение безопасности на железной дороге", - сказал глава Мордовии.

https://ria.ru/20221108/nagrady-1830069250.html

https://ria.ru/20221101/mordoviya-1828468264.html

https://ria.ru/20221103/znanie-1829096622.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, артем здунов, саранск, куйбышевская железная дорога, ржд