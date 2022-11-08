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Байден заявил о двух ужасных годах в случае победы республиканцев - РИА Новости, 08.11.2022
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Байден заявил о двух ужасных годах в случае победы республиканцев
Байден заявил о двух ужасных годах в случае победы республиканцев - РИА Новости, 08.11.2022
Байден заявил о двух ужасных годах в случае победы республиканцев
Президент США Джо Байден заявил, что победа республиканцев на промежуточных выборах в конгресс будет означать "ужасные два года" для его правления. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:54
2022-11-08T20:54
в мире
джо байден
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что победа республиканцев на промежуточных выборах в конгресс будет означать "ужасные два года" для его правления.Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы в конгресс. На них американцы переизберут палату представителей, треть сената и ряд губернаторов."Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето", - приводит телеканал CNN слова Байдена на мероприятии по сбору средств в Чикаго.Как отмечает телеканал, смена большинства в двух палатах конгресса переведет президентство Байдена в совершенно новую фазу, которая лишит его возможности добиваться принятия своих главных приоритетов.
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в мире, джо байден, сша, чикаго
В мире, Джо Байден, США, Чикаго
20:54 08.11.2022
 
Байден заявил о двух ужасных годах в случае победы республиканцев

Байден заявил, что победа республиканцев будет означать два ужасных года для его правления

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что победа республиканцев на промежуточных выборах в конгресс будет означать "ужасные два года" для его правления.
Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы в конгресс. На них американцы переизберут палату представителей, треть сената и ряд губернаторов.
"Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето", - приводит телеканал CNN слова Байдена на мероприятии по сбору средств в Чикаго.
Как отмечает телеканал, смена большинства в двух палатах конгресса переведет президентство Байдена в совершенно новую фазу, которая лишит его возможности добиваться принятия своих главных приоритетов.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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В миреДжо БайденСШАЧикаго
 
 
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