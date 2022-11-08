https://ria.ru/20221108/remont-1830080968.html

Ремонт 70 медицинских учреждений проведут в Подмосковье в 2023 году

Ремонт 70 медицинских учреждений проведут в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 08.11.2022

Ремонт 70 медицинских учреждений проведут в Подмосковье в 2023 году

В Подмосковье в 2023 году отремонтируют 70 медицинских учреждений. В этом году в рамках проекта ремонт проведут в 61 медицинском объекте. Такой информацией... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T20:51

2022-11-08T20:51

2022-11-08T20:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Подмосковье в 2023 году отремонтируют 70 медицинских учреждений. В этом году в рамках проекта ремонт проведут в 61 медицинском объекте. Такой информацией поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360"."В планах на этот год – привести в порядок 61 объект. В первую очередь масштабной программы попало 39 учреждений: девять поликлиник и амбулаторий, шесть стационаров, 13 ФАПов и 11 станций скорой помощи", – отметил губернатор.Андрей Воробьев подчеркнул, что на данный момент работы завершены на 36 объектах. Наибольшее число больниц и поликлиник отремонтировали в Коломне, Клину, Ленинском и Подольске. До конца ноября специалисты планируют сдать стоматологию в городском округе Пушкино, детскую поликлинику №2 в Реутове и терапевтический корпус стационара в Электростали. Оставшиеся работы начнутся 15 ноября. До конца 2022 года строителям нужно будет закончить ремонт 22 медицинских учреждения.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)