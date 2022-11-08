https://ria.ru/20221108/rassledovanie-1830097322.html
Бастрыкину доложат о расследовании смерти младенца в самарской больнице
Бастрыкину доложат о расследовании смерти младенца в самарской больнице - РИА Новости, 08.11.2022
Бастрыкину доложат о расследовании смерти младенца в самарской больнице
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного в самарской... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:09
2022-11-08T23:09
2022-11-08T23:09
происшествия
александр бастрыкин
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 8 ноя – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного в самарской больнице, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным СК РФ, в средствах массовой информации появились публикации, в которых жительница Самарской области сообщает о гибели ее новорожденного ребенка, полагая, что причиной этого стали действия персонала медучреждения, не принявшего экстренных мер к родоразрешению. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Галиханову М. Ф. представить доклад об установленных при расследовании обстоятельствах", - говорится в сообщении.Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220914/rebenok-1816693871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании смерти младенца в самарской больнице
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти младенца в самарской больнице