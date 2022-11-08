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На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело - РИА Новости, 08.11.2022
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На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело
На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело - РИА Новости, 08.11.2022
На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который вытолкнул двух детей из автобуса, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:52
2022-11-08T11:52
происшествия
александр бастрыкин
челябинск
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который вытолкнул двух детей из автобуса, сообщает региональная прокуратура.Ранее местные СМИ написали, что вечером 3 ноября на одной из остановок в Челябинске мужчина, которому якобы не понравилось, что подростки разговаривали и смеялись, вытолкнул из автобуса 15-летнего мальчика, а затем 13-летнюю девочку, которая при падении получила травму головы и была госпитализирована. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии."По данному факту органом дознания ОП Центральный УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.Уточняется, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска.
https://ria.ru/20221010/sk-1822973442.html
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происшествия, александр бастрыкин, челябинск, россия
Происшествия, Александр Бастрыкин, Челябинск, Россия
11:52 08.11.2022
 
На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело

На жителя Челябинска, вытолкнувшего за громкий смех двух детей из автобуса, завели дело

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который вытолкнул двух детей из автобуса, сообщает региональная прокуратура.
Ранее местные СМИ написали, что вечером 3 ноября на одной из остановок в Челябинске мужчина, которому якобы не понравилось, что подростки разговаривали и смеялись, вытолкнул из автобуса 15-летнего мальчика, а затем 13-летнюю девочку, которая при падении получила травму головы и была госпитализирована. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии.
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"По данному факту органом дознания ОП Центральный УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинЧелябинскРоссия
 
 
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