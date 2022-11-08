https://ria.ru/20221108/rassledovanie-1829904019.html

На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело

На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело - РИА Новости, 08.11.2022

На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который вытолкнул двух детей из автобуса, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:52

2022-11-08T11:52

2022-11-08T11:52

происшествия

александр бастрыкин

челябинск

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который вытолкнул двух детей из автобуса, сообщает региональная прокуратура.Ранее местные СМИ написали, что вечером 3 ноября на одной из остановок в Челябинске мужчина, которому якобы не понравилось, что подростки разговаривали и смеялись, вытолкнул из автобуса 15-летнего мальчика, а затем 13-летнюю девочку, которая при падении получила травму головы и была госпитализирована. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии."По данному факту органом дознания ОП Центральный УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.Уточняется, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска.

https://ria.ru/20221010/sk-1822973442.html

https://ria.ru/20201230/moroz-1591512451.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, челябинск, россия