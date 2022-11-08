https://ria.ru/20221108/rassledovanie-1829904019.html
На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело
На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело - РИА Новости, 08.11.2022
На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который вытолкнул двух детей из автобуса, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:52
2022-11-08T11:52
2022-11-08T11:52
происшествия
александр бастрыкин
челябинск
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который вытолкнул двух детей из автобуса, сообщает региональная прокуратура.Ранее местные СМИ написали, что вечером 3 ноября на одной из остановок в Челябинске мужчина, которому якобы не понравилось, что подростки разговаривали и смеялись, вытолкнул из автобуса 15-летнего мальчика, а затем 13-летнюю девочку, которая при падении получила травму головы и была госпитализирована. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии."По данному факту органом дознания ОП Центральный УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.Уточняется, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска.
https://ria.ru/20221010/sk-1822973442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, александр бастрыкин, челябинск, россия
Происшествия, Александр Бастрыкин, Челябинск, Россия
На жителя Челябинска, вытолкнувшего детей из автобуса, завели дело
На жителя Челябинска, вытолкнувшего за громкий смех двух детей из автобуса, завели дело