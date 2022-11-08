https://ria.ru/20221108/puteshestviya-1829863435.html
Туроператоры попросили новую отсрочку по ковидным путевкам
Туроператоры попросили новую отсрочку по ковидным путевкам - РИА Новости, 08.11.2022
Туроператоры попросили новую отсрочку по ковидным путевкам
Представители туротрасли направили в Госдуму и правительство РФ коллективное письмо с просьбой ослабить финансовую нагрузку на работающих в выездном сегменте... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:35
2022-11-08T13:35
2022-11-08T13:35
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Представители туротрасли направили в Госдуму и правительство РФ коллективное письмо с просьбой ослабить финансовую нагрузку на работающих в выездном сегменте туроператоров. Документ есть распоряжении РИА Новости.Участники рынка ссылаются на напряженную международную обстановку, которая мешает эффективно работать — отправлять путешественников на отдых за границу.В числе предлагаемых мер — продление действия постановления правительства, предусматривающее отсрочку возврата денег туристам по несостоявшимся из-за пандемии поездкам, до конца 2023 года.Кроме того, стоит рассмотреть вопрос о возможности получения туроператорами кредитов, которые они могли бы направить на расчет с клиентами за несостоявшиеся из-за пандемии и закрытия авиасообщения поездки. Займы предлагается выдавать по льготной ставке в три процента годовых на срок не менее трех лет.Эксперты также предлагают предоставить компаниям возможность диверсифицировать турпродукт с выездного на внутрироссийский рынок, в том числе используя программу кешбэка. В списке значится еще один пункт — дать клиентам возможность получения государственных ваучеров на приобретение путевки по РФ у фирмы-должника с учетом погашения задолженности на эту сумму.В письме отмечено, что туроператоры до сих пор не получили денег, которые были выделены правительством из резервного фонда на возмещение затрат компаниям по вывозу отдыхающих. Общая сумма выделенных средств составила шесть миллиардов рублей.Обращение подписано представителями ассоциации "Турпомощь", комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма и Общенационального союза индустрии гостеприимства.
https://ria.ru/20221101/gosnagrady-1828502477.html
https://ria.ru/20221101/nds-1828496778.html
https://ria.ru/20221107/zheleznovodsk-1828912523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, торгово-промышленная палата рф
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Торгово-промышленная палата РФ
Туроператоры попросили новую отсрочку по ковидным путевкам
Отрасль просит власти увеличить поддержку туроператоров, отправляющих россиян за рубеж
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Представители туротрасли направили в Госдуму и правительство РФ коллективное письмо с просьбой ослабить финансовую нагрузку на работающих в выездном сегменте туроператоров. Документ есть распоряжении РИА Новости.
Участники рынка ссылаются на напряженную международную обстановку, которая мешает эффективно работать — отправлять путешественников на отдых за границу.
В числе предлагаемых мер — продление действия постановления правительства, предусматривающее отсрочку возврата денег туристам по несостоявшимся из-за пандемии поездкам, до конца 2023 года.
Кроме того, стоит рассмотреть вопрос о возможности получения туроператорами кредитов, которые они могли бы направить на расчет с клиентами за несостоявшиеся из-за пандемии и закрытия авиасообщения поездки. Займы предлагается выдавать по льготной ставке в три процента годовых на срок не менее трех лет.
Эксперты также предлагают предоставить компаниям возможность диверсифицировать турпродукт с выездного на внутрироссийский рынок, в том числе используя программу кешбэка.
В списке значится еще один пункт — дать клиентам возможность получения государственных ваучеров на приобретение путевки по РФ
у фирмы-должника с учетом погашения задолженности на эту сумму.
В письме отмечено, что туроператоры до сих пор не получили денег, которые были выделены правительством из резервного фонда на возмещение затрат компаниям по вывозу отдыхающих. Общая сумма выделенных средств составила шесть миллиардов рублей.
Обращение подписано представителями ассоциации "Турпомощь", комитета ТПП РФ
по предпринимательству в сфере туризма и Общенационального союза индустрии гостеприимства.