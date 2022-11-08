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Туроператоры попросили новую отсрочку по ковидным путевкам - РИА Новости, 08.11.2022
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Туризм
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Туроператоры попросили новую отсрочку по ковидным путевкам
Туроператоры попросили новую отсрочку по ковидным путевкам - РИА Новости, 08.11.2022
Туроператоры попросили новую отсрочку по ковидным путевкам
Представители туротрасли направили в Госдуму и правительство РФ коллективное письмо с просьбой ослабить финансовую нагрузку на работающих в выездном сегменте... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:35
2022-11-08T13:35
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Представители туротрасли направили в Госдуму и правительство РФ коллективное письмо с просьбой ослабить финансовую нагрузку на работающих в выездном сегменте туроператоров. Документ есть распоряжении РИА Новости.Участники рынка ссылаются на напряженную международную обстановку, которая мешает эффективно работать — отправлять путешественников на отдых за границу.В числе предлагаемых мер — продление действия постановления правительства, предусматривающее отсрочку возврата денег туристам по несостоявшимся из-за пандемии поездкам, до конца 2023 года.Кроме того, стоит рассмотреть вопрос о возможности получения туроператорами кредитов, которые они могли бы направить на расчет с клиентами за несостоявшиеся из-за пандемии и закрытия авиасообщения поездки. Займы предлагается выдавать по льготной ставке в три процента годовых на срок не менее трех лет.Эксперты также предлагают предоставить компаниям возможность диверсифицировать турпродукт с выездного на внутрироссийский рынок, в том числе используя программу кешбэка. В списке значится еще один пункт — дать клиентам возможность получения государственных ваучеров на приобретение путевки по РФ у фирмы-должника с учетом погашения задолженности на эту сумму.В письме отмечено, что туроператоры до сих пор не получили денег, которые были выделены правительством из резервного фонда на возмещение затрат компаниям по вывозу отдыхающих. Общая сумма выделенных средств составила шесть миллиардов рублей.Обращение подписано представителями ассоциации "Турпомощь", комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма и Общенационального союза индустрии гостеприимства.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Торгово-промышленная палата РФ
13:35 08.11.2022
 
Туроператоры попросили новую отсрочку по ковидным путевкам

Отрасль просит власти увеличить поддержку туроператоров, отправляющих россиян за рубеж

© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в медиабанкТуристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Представители туротрасли направили в Госдуму и правительство РФ коллективное письмо с просьбой ослабить финансовую нагрузку на работающих в выездном сегменте туроператоров. Документ есть распоряжении РИА Новости.
Участники рынка ссылаются на напряженную международную обстановку, которая мешает эффективно работать — отправлять путешественников на отдых за границу.
В числе предлагаемых мер — продление действия постановления правительства, предусматривающее отсрочку возврата денег туристам по несостоявшимся из-за пандемии поездкам, до конца 2023 года.
Кроме того, стоит рассмотреть вопрос о возможности получения туроператорами кредитов, которые они могли бы направить на расчет с клиентами за несостоявшиеся из-за пандемии и закрытия авиасообщения поездки. Займы предлагается выдавать по льготной ставке в три процента годовых на срок не менее трех лет.
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Эксперты также предлагают предоставить компаниям возможность диверсифицировать турпродукт с выездного на внутрироссийский рынок, в том числе используя программу кешбэка.
В списке значится еще один пункт — дать клиентам возможность получения государственных ваучеров на приобретение путевки по РФ у фирмы-должника с учетом погашения задолженности на эту сумму.
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В письме отмечено, что туроператоры до сих пор не получили денег, которые были выделены правительством из резервного фонда на возмещение затрат компаниям по вывозу отдыхающих. Общая сумма выделенных средств составила шесть миллиардов рублей.
Обращение подписано представителями ассоциации "Турпомощь", комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма и Общенационального союза индустрии гостеприимства.
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