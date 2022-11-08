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Генпрокурор России рассказал турецкому коллеге о фейках и провокациях Киева - РИА Новости, 08.11.2022
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Генпрокурор России рассказал турецкому коллеге о фейках и провокациях Киева
Генпрокурор России рассказал турецкому коллеге о фейках и провокациях Киева - РИА Новости, 08.11.2022
Генпрокурор России рассказал турецкому коллеге о фейках и провокациях Киева
Находящий с рабочим визитом в Анкаре генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал турецкому коллеге, что Киев не стесняется использовать фейки для провокаций. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:55
2022-11-08T14:55
в мире
игорь краснов
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Находящий с рабочим визитом в Анкаре генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал турецкому коллеге, что Киев не стесняется использовать фейки для провокаций."Кратно увеличились факты распространения недостоверных сведений в интернете, целью которых является искусственное формирование общественного мнения извне, прежде всего среди молодежи, в надежде дестабилизировать внутриполитическую обстановку, повлиять на принятие политических решений", - сказал он на встрече с генеральным прокурором при верховном апелляционном суде Турции Бекиром Шахином.Краснов подчеркнул, что особенно это видно на фоне событий на Украине, "где киевский режим открыто использует любые поводы для провокаций, в том числе в информационной среде".Он сообщил, что высокие риски несут новые виды киберпреступлений, причем не только в сфере компьютерной информации."Современные технологии активно используются организованными преступными группами, при совершении коррупционных деяний, а также против детей", - пояснил Краснов.
https://ria.ru/20221103/istoriya-1828916257.html
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в мире, игорь краснов, россия, киев, анкара (провинция), турция, украина
В мире, Игорь Краснов, Россия, Киев, Анкара (провинция), Турция, Украина
14:55 08.11.2022
 
Генпрокурор России рассказал турецкому коллеге о фейках и провокациях Киева

Генпрокурор России Краснов рассказал турецкому коллеге Шахину о фейках и провокациях Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Находящий с рабочим визитом в Анкаре генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал турецкому коллеге, что Киев не стесняется использовать фейки для провокаций.
"Кратно увеличились факты распространения недостоверных сведений в интернете, целью которых является искусственное формирование общественного мнения извне, прежде всего среди молодежи, в надежде дестабилизировать внутриполитическую обстановку, повлиять на принятие политических решений", - сказал он на встрече с генеральным прокурором при верховном апелляционном суде Турции Бекиром Шахином.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Патрушев назвал исторические фейки опаснейшим инструментом Запада
Краснов подчеркнул, что особенно это видно на фоне событий на Украине, "где киевский режим открыто использует любые поводы для провокаций, в том числе в информационной среде".
Он сообщил, что высокие риски несут новые виды киберпреступлений, причем не только в сфере компьютерной информации.
"Современные технологии активно используются организованными преступными группами, при совершении коррупционных деяний, а также против детей", - пояснил Краснов.
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В миреИгорь КрасновРоссияКиевАнкара (провинция)ТурцияУкраина
 
 
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