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Ректор: МГУ-ППИ в Шэньчжэне увеличит число исследовательских проектов

Ректор: МГУ-ППИ в Шэньчжэне увеличит число исследовательских проектов - РИА Новости, 08.11.2022

Ректор: МГУ-ППИ в Шэньчжэне увеличит число исследовательских проектов

Ректор совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан заявил, что вуз планирует расширить число образовательных программ... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:49

2022-11-08T16:49

2022-11-08T16:49

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ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Ректор совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан заявил, что вуз планирует расширить число образовательных программ бакалавриата и проектов российско-китайских исследований в области фундаментальных наук, сообщает пресс-служба посольства России в Китае.Соответствующее заявление Ли Хэчжан сделал в ходе встречи с генеральным консулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым, посетившим вуз."Ли Хэчжан акцентировал, что в будущем МГУ-ППИ планирует расширить список образовательных программ бакалавриата и проектов российско-китайских исследований в области фундаментальных наук, увеличить количество магистрантов и аспирантов", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.В мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским технологическим институтом МГУ-ППИ. Обучение в университете началось в 2017 году.

https://ria.ru/20211119/pyatiletie-1759805807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, китай, гуанчжоу