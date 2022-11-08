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Ректор: МГУ-ППИ в Шэньчжэне увеличит число исследовательских проектов - РИА Новости, 08.11.2022
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Ректор: МГУ-ППИ в Шэньчжэне увеличит число исследовательских проектов
Ректор: МГУ-ППИ в Шэньчжэне увеличит число исследовательских проектов - РИА Новости, 08.11.2022
Ректор: МГУ-ППИ в Шэньчжэне увеличит число исследовательских проектов
Ректор совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан заявил, что вуз планирует расширить число образовательных программ... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:49
2022-11-08T16:49
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ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Ректор совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан заявил, что вуз планирует расширить число образовательных программ бакалавриата и проектов российско-китайских исследований в области фундаментальных наук, сообщает пресс-служба посольства России в Китае.Соответствующее заявление Ли Хэчжан сделал в ходе встречи с генеральным консулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым, посетившим вуз."Ли Хэчжан акцентировал, что в будущем МГУ-ППИ планирует расширить список образовательных программ бакалавриата и проектов российско-китайских исследований в области фундаментальных наук, увеличить количество магистрантов и аспирантов", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.В мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским технологическим институтом МГУ-ППИ. Обучение в университете началось в 2017 году.
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россия, китай, гуанчжоу
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Гуанчжоу
16:49 08.11.2022
 

Ректор: МГУ-ППИ в Шэньчжэне увеличит число исследовательских проектов

© Фото : университет МГУ-ППИ в ШэньчжэнеРектор совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан
Ректор совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне
Ректор совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Ректор совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан заявил, что вуз планирует расширить число образовательных программ бакалавриата и проектов российско-китайских исследований в области фундаментальных наук, сообщает пресс-служба посольства России в Китае.
Соответствующее заявление Ли Хэчжан сделал в ходе встречи с генеральным консулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым, посетившим вуз.
"Ли Хэчжан акцентировал, что в будущем МГУ-ППИ планирует расширить список образовательных программ бакалавриата и проектов российско-китайских исследований в области фундаментальных наук, увеличить количество магистрантов и аспирантов", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским технологическим институтом МГУ-ППИ. Обучение в университете началось в 2017 году.
В китайско-российском университете МГУ-ППИ отметили 5-летие основания вуза - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября 2021, 13:58Россия-Китай: Главное
В китайско-российском университете МГУ-ППИ отметили 5-летие основания вуза
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайГуанчжоу
 
 
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