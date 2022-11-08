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Норвежская принцесса Марта Луиза отказалась представлять королевский дом - РИА Новости, 08.11.2022
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Норвежская принцесса Марта Луиза отказалась представлять королевский дом
Норвежская принцесса Марта Луиза отказалась представлять королевский дом - РИА Новости, 08.11.2022
Норвежская принцесса Марта Луиза отказалась представлять королевский дом
Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта Луиза сообщила о том, что больше не будет представлять королевский дом и выполнять обязанности принцессы... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:09
2022-11-08T15:14
сша
норвегия
в мире
соня харальдсен (королева норвегии)
король норвегии харальд v
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МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта Луиза сообщила о том, что больше не будет представлять королевский дом и выполнять обязанности принцессы после того, как ее отношения с афроамериканцем Дуреком Верреттом, называющим себя шаманом, вызвали волну слухов и негодования в обществе."После периода, когда возникало множество вопросов относительно меня и роли моего возлюбленного, я приняла решение, что с настоящего времени я больше не буду выполнять официальные обязанности для монаршего дома", - сообщила принцесса, слова которой приводятся в сообщении королевского дома.Принцесса пояснила, что сделала это для того, чтобы "сохранить спокойствие" вокруг королевской семьи. Она отметила, что решение было принято по соглашению с родителями и стало трудным для нее. При этом Марта Луиза сохранит титул принцессы. Дурек после женитьбы на ней не получит никаких титулов, но будет считаться членом семьи.После того, как в 2019 году стало известно о связи Марты Луизы с афроамериканцем Дуреком Верретом, который называет себя шаманом и духовным наставником голливудских звезд, вокруг этой пары не утихали слухи, их критиковали за то, что принцесса смешивает королевские обязанности и коммерческие интересы. Дурека также критиковали за ряд неосторожных и сомнительных высказываний.В прошлом году принцесса Марта Луиза объявила о своей помолвке с афроамериканцем Дуреком Верреттом. 48-летний гражданин США Дурек Верретт специализируется на нетрадиционной медицине и заявляет, что "общается с духами". По информации СМИ, Дурек является духовным наставником многих голливудских звезд, например актрис Гвинет Пэлтроу, Нины Добрев, Сэльмы Блэр, Бонни Райт и актера Антонио Бандераса.Марта Луиза занимает четвертое место в очереди престолонаследия после своего брата и двух его детей. С Верреттом принцесса познакомилась в 2018 году в США. Во время пандемии она заявила о том, что сразу после ее окончания намерена перебраться к возлюбленному в США вместе с тремя дочерьми от первого брака. В декабре 2019 года стало известно, что норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы, отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет. Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году и развелись спустя 14 лет. Бен как писатель создал несколько романов, пьес и сборников коротких рассказов.
https://ria.ru/20220929/daniya-1820332242.html
https://ria.ru/20220114/velikobritaniya-1767784985.html
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сша, норвегия, в мире, соня харальдсен (королева норвегии), король норвегии харальд v
США, Норвегия, В мире, Соня Харальдсен (королева Норвегии), Король Норвегии Харальд V
15:09 08.11.2022 (обновлено: 15:14 08.11.2022)
 
Норвежская принцесса Марта Луиза отказалась представлять королевский дом

Норвежская принцесса Марта Луиза отказалась от обязанностей из-за романа с шаманом

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПринцесса Норвегии Марта Луиза
Принцесса Норвегии Марта Луиза - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Принцесса Норвегии Марта Луиза. Архивное фото
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МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта Луиза сообщила о том, что больше не будет представлять королевский дом и выполнять обязанности принцессы после того, как ее отношения с афроамериканцем Дуреком Верреттом, называющим себя шаманом, вызвали волну слухов и негодования в обществе.
"После периода, когда возникало множество вопросов относительно меня и роли моего возлюбленного, я приняла решение, что с настоящего времени я больше не буду выполнять официальные обязанности для монаршего дома", - сообщила принцесса, слова которой приводятся в сообщении королевского дома.
Королева Дании Маргрете II с представителями королевской семьи - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Принцесса пояснила, что сделала это для того, чтобы "сохранить спокойствие" вокруг королевской семьи. Она отметила, что решение было принято по соглашению с родителями и стало трудным для нее. При этом Марта Луиза сохранит титул принцессы. Дурек после женитьбы на ней не получит никаких титулов, но будет считаться членом семьи.
После того, как в 2019 году стало известно о связи Марты Луизы с афроамериканцем Дуреком Верретом, который называет себя шаманом и духовным наставником голливудских звезд, вокруг этой пары не утихали слухи, их критиковали за то, что принцесса смешивает королевские обязанности и коммерческие интересы. Дурека также критиковали за ряд неосторожных и сомнительных высказываний.
В прошлом году принцесса Марта Луиза объявила о своей помолвке с афроамериканцем Дуреком Верреттом. 48-летний гражданин США Дурек Верретт специализируется на нетрадиционной медицине и заявляет, что "общается с духами". По информации СМИ, Дурек является духовным наставником многих голливудских звезд, например актрис Гвинет Пэлтроу, Нины Добрев, Сэльмы Блэр, Бонни Райт и актера Антонио Бандераса.
Марта Луиза занимает четвертое место в очереди престолонаследия после своего брата и двух его детей. С Верреттом принцесса познакомилась в 2018 году в США. Во время пандемии она заявила о том, что сразу после ее окончания намерена перебраться к возлюбленному в США вместе с тремя дочерьми от первого брака. В декабре 2019 года стало известно, что норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы, отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет. Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году и развелись спустя 14 лет. Бен как писатель создал несколько романов, пьес и сборников коротких рассказов.
Британский принц Чарльз - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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СШАНорвегияВ миреСоня Харальдсен (королева Норвегии)Король Норвегии Харальд V
 
 
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