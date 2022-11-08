https://ria.ru/20221108/premiya-1830090938.html
Мезенцев вручил знаки и дипломы Премии СГ в области литературы и искусства
Мезенцев вручил знаки и дипломы Премии СГ в области литературы и искусства - РИА Новости, 08.11.2022
Мезенцев вручил знаки и дипломы Премии СГ в области литературы и искусства
Дипломы и знаки отличия Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2021-2022 год по издательскому проекту "Историческая память Союзного... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T22:11
2022-11-08T22:11
2022-11-08T22:11
союзное государство
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белоруссия
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Дипломы и знаки отличия Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2021-2022 год по издательскому проекту "Историческая память Союзного государства" вручил во вторник госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Награды за этот проект, посвященный 75-летию общей Победы, получили белорусский и российский социолог, специалист в области международных отношений Иван Антонович, космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук и заместитель заведующего кафедрой истории стран ближнего зарубежья МГУ Оксана Солопова.Ранее союзные премии были вручены на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" в июле текущего года председателем Высшего Госсовета Союзного государства, президентом Белоруссии Александром Лукашенко авторским коллективам из Белоруссии и России за концертные программы в рамках фестиваля "Славянский базар" и за проект "Ржевский Мемориал Советскому солдату".Говоря о важности награды, Мезенцев отметил, что об этом свидетельствует один тот факт, "что и почти через 80 лет после великой Победы над нацизмом, национальные лидеры России и Белоруссии сегодня говорят о необходимости и важности защиты исторической памяти подвига великого советского солдата, понимания веры, порядочности, стойкости и мужества".Лауреат премии Иван Антонович отметил, что эта награда для него является особой честью. Он предложил в целях развития наиболее прочных отношений между нашими странами создать Институт России и Белоруссии, задачей которого был бы анализ внутренней и мировой ситуации, а также проекция модели развития союзных стран на общемировом уровне.Космонавт Петр Климук рассказал, что не так давно он отметил свой 80-летний юбилей и почетная награда Союзного государства стала для него особым подарком.Получая награду, Оксана Солопова, возглавляющая на историческом факультете МГУ лабораторию истории диаспор и миграции, отметила, что премия – это награда для всего творческого коллектива, который трудился над проектом."Государственная награда – это, прежде всего, доверие, которое выражает государство человеку, это ответственность и радость. Союзное государство для белорусов в России – это участие в жизни Белоруссии и, одновременно, в жизни России, это возможность почувствовать себя родным и близким в обеих странах. Наш проект объединил людей разных поколений и показал важность сотрудничества наших стран", - сказала Солопова.
https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352714.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев
Мезенцев вручил знаки и дипломы Премии СГ в области литературы и искусства
Мезенцев вручил знаки отличия и дипломы Премии СГ в области литературы и искусства
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Дипломы и знаки отличия Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2021-2022 год по издательскому проекту "Историческая память Союзного государства" вручил во вторник госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Награды за этот проект, посвященный 75-летию общей Победы, получили белорусский и российский социолог, специалист в области международных отношений Иван Антонович, космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук и заместитель заведующего кафедрой истории стран ближнего зарубежья МГУ Оксана Солопова.
Ранее союзные премии были вручены на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" в июле текущего года председателем Высшего Госсовета Союзного государства, президентом Белоруссии Александром Лукашенко
авторским коллективам из Белоруссии и России
за концертные программы в рамках фестиваля "Славянский базар" и за проект "Ржевский Мемориал Советскому солдату".
"Союзная премия в области литературы и искусства вручается раз в два года и для всех нас она является символом братства и единства народов России и Беларуси. Это знак нерушимых связей, и сегодня лауреаты премии, не сговариваясь, сказали об одном и том же: вызовы и угрозы, которые стоят перед Россией, – это возможность пройти это время совместно, стать сильнее и показать, что никто не может диктовать нам свою волю", - сказал Мезенцев журналистам после церемонии награждения.
Говоря о важности награды, Мезенцев отметил, что об этом свидетельствует один тот факт, "что и почти через 80 лет после великой Победы над нацизмом, национальные лидеры России и Белоруссии сегодня говорят о необходимости и важности защиты исторической памяти подвига великого советского солдата, понимания веры, порядочности, стойкости и мужества".
Лауреат премии Иван Антонович отметил, что эта награда для него является особой честью. Он предложил в целях развития наиболее прочных отношений между нашими странами создать Институт России и Белоруссии, задачей которого был бы анализ внутренней и мировой ситуации, а также проекция модели развития союзных стран на общемировом уровне.
Космонавт Петр Климук рассказал, что не так давно он отметил свой 80-летний юбилей и почетная награда Союзного государства стала для него особым подарком.
"Союзное государство - это честь, слава и гордость. Эта премия – почетный знак от двух президентов, символ дружбы и мира между двумя странами", - подчеркнул он.
Получая награду, Оксана Солопова, возглавляющая на историческом факультете МГУ лабораторию истории диаспор и миграции, отметила, что премия – это награда для всего творческого коллектива, который трудился над проектом.
"Государственная награда – это, прежде всего, доверие, которое выражает государство человеку, это ответственность и радость. Союзное государство для белорусов в России – это участие в жизни Белоруссии и, одновременно, в жизни России, это возможность почувствовать себя родным и близким в обеих странах. Наш проект объединил людей разных поколений и показал важность сотрудничества наших стран", - сказала Солопова.