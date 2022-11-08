https://ria.ru/20221108/premiya-1830090938.html

Мезенцев вручил знаки и дипломы Премии СГ в области литературы и искусства

Мезенцев вручил знаки и дипломы Премии СГ в области литературы и искусства - РИА Новости, 08.11.2022

Мезенцев вручил знаки и дипломы Премии СГ в области литературы и искусства

Дипломы и знаки отличия Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2021-2022 год по издательскому проекту "Историческая память Союзного... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T22:11

2022-11-08T22:11

2022-11-08T22:11

союзное государство

россия

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Дипломы и знаки отличия Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2021-2022 год по издательскому проекту "Историческая память Союзного государства" вручил во вторник госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Награды за этот проект, посвященный 75-летию общей Победы, получили белорусский и российский социолог, специалист в области международных отношений Иван Антонович, космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук и заместитель заведующего кафедрой истории стран ближнего зарубежья МГУ Оксана Солопова.Ранее союзные премии были вручены на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" в июле текущего года председателем Высшего Госсовета Союзного государства, президентом Белоруссии Александром Лукашенко авторским коллективам из Белоруссии и России за концертные программы в рамках фестиваля "Славянский базар" и за проект "Ржевский Мемориал Советскому солдату".Говоря о важности награды, Мезенцев отметил, что об этом свидетельствует один тот факт, "что и почти через 80 лет после великой Победы над нацизмом, национальные лидеры России и Белоруссии сегодня говорят о необходимости и важности защиты исторической памяти подвига великого советского солдата, понимания веры, порядочности, стойкости и мужества".Лауреат премии Иван Антонович отметил, что эта награда для него является особой честью. Он предложил в целях развития наиболее прочных отношений между нашими странами создать Институт России и Белоруссии, задачей которого был бы анализ внутренней и мировой ситуации, а также проекция модели развития союзных стран на общемировом уровне.Космонавт Петр Климук рассказал, что не так давно он отметил свой 80-летний юбилей и почетная награда Союзного государства стала для него особым подарком.Получая награду, Оксана Солопова, возглавляющая на историческом факультете МГУ лабораторию истории диаспор и миграции, отметила, что премия – это награда для всего творческого коллектива, который трудился над проектом."Государственная награда – это, прежде всего, доверие, которое выражает государство человеку, это ответственность и радость. Союзное государство для белорусов в России – это участие в жизни Белоруссии и, одновременно, в жизни России, это возможность почувствовать себя родным и близким в обеих странах. Наш проект объединил людей разных поколений и показал важность сотрудничества наших стран", - сказала Солопова.

https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352714.html

https://ria.ru/20220909/kniga-1815666405.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев