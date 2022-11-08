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При пожаре в Тамбовской области погибли женщина с ребенком
При пожаре в Тамбовской области погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 08.11.2022
При пожаре в Тамбовской области погибли женщина с ребенком
Трёхлетний ребёнок и его 29-летняя мама погибли при пожаре в деревне Кареевка Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:38
2022-11-08T14:38
2022-11-08T17:03
происшествия
тамбовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Трёхлетний ребёнок и его 29-летняя мама погибли при пожаре в деревне Кареевка Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области."В 11.51 пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту пожара, дом горел открытым пламенем. В 12.05 пожар был локализован, в 12.45 ликвидировано открытое горение. При разборке и прошивке было обнаружено тело женщины 1993 года рождения и мальчика 2019 года рождения. К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава", — сообщили в пресс-службе.Пресс-секретарь добавил, что специалисты устанавливают причины возгорания.СУ СК возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
https://ria.ru/20221108/kollektsioner-1829947606.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамбовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:38 08.11.2022 (обновлено: 17:03 08.11.2022)
При пожаре в Тамбовской области погибли женщина с ребенком
При пожаре в деревне Кареевка Тамбовской области погибли женщина с трехлетним ребенком