https://ria.ru/20221108/pozhar-1829963915.html

При пожаре в Тамбовской области погибли женщина с ребенком

При пожаре в Тамбовской области погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 08.11.2022

При пожаре в Тамбовской области погибли женщина с ребенком

Трёхлетний ребёнок и его 29-летняя мама погибли при пожаре в деревне Кареевка Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:38

2022-11-08T14:38

2022-11-08T17:03

происшествия

тамбовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Трёхлетний ребёнок и его 29-летняя мама погибли при пожаре в деревне Кареевка Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области."В 11.51 пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту пожара, дом горел открытым пламенем. В 12.05 пожар был локализован, в 12.45 ликвидировано открытое горение. При разборке и прошивке было обнаружено тело женщины 1993 года рождения и мальчика 2019 года рождения. К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава", — сообщили в пресс-службе.Пресс-секретарь добавил, что специалисты устанавливают причины возгорания.СУ СК возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

https://ria.ru/20221108/kollektsioner-1829947606.html

тамбовская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)