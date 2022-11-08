https://ria.ru/20221108/pozhar-1829859436.html

При пожаре на рынке в ЕАО в закрытом зоомагазине погибли животные

При пожаре на рынке в ЕАО в закрытом зоомагазине погибли животные - РИА Новости, 08.11.2022

При пожаре на рынке в ЕАО в закрытом зоомагазине погибли животные

Пожар, охвативший 250 квадратных метров на рынке в городе Облучье, привел к гибели животных в закрытом зоомагазине, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:19

2022-11-08T09:19

2022-11-08T09:19

происшествия

облучье

еврейская автономная область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Пожар, охвативший 250 квадратных метров на рынке в городе Облучье, привел к гибели животных в закрытом зоомагазине, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области."Пожар в Облучье потушен на площади 250 кв м. Пять торговых точек повреждены огнём/продуктами горения (продажа обуви и одежды, сотовые телефоны, кафе и зоомагазин). Собственница "Золотой рыбки" (зоомагазин - ред.), узнав о пожаре в соседнем павильоне, попыталась спасти животных в клетках, но безуспешно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В главном управлении МЧС по ЕАО РИА Новости рассказали, что зоомагазин был закрыт, когда начался пожар, владелица торговой точки направилась к магазину, увидев столб дыма. Пожарные не пропустили ее к охваченной огнем постройке, стена которой уже начала рушиться к моменту появления женщины на месте происшествия.Очагом возгорания оказалась закрытая точка общепита, добавили в ведомстве.По сообщению в Telegram-канале региональной прокуратуры, люди в результате пожара не пострадали. Сотрудники ведомства начали проверку по факту возгорания. В прокуратуре оценят, насколько качественно органы пожарного надзора проводили контрольные мероприятия.

https://ria.ru/20220719/zhivotnye-1803471716.html

https://ria.ru/20220402/ferma-1781471589.html

облучье

еврейская автономная область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, облучье, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)