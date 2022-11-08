https://ria.ru/20221108/pozhar-1829859436.html
При пожаре на рынке в ЕАО в закрытом зоомагазине погибли животные
При пожаре на рынке в ЕАО в закрытом зоомагазине погибли животные - РИА Новости, 08.11.2022
При пожаре на рынке в ЕАО в закрытом зоомагазине погибли животные
Пожар, охвативший 250 квадратных метров на рынке в городе Облучье, привел к гибели животных в закрытом зоомагазине, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:19
2022-11-08T09:19
2022-11-08T09:19
происшествия
облучье
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Пожар, охвативший 250 квадратных метров на рынке в городе Облучье, привел к гибели животных в закрытом зоомагазине, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области."Пожар в Облучье потушен на площади 250 кв м. Пять торговых точек повреждены огнём/продуктами горения (продажа обуви и одежды, сотовые телефоны, кафе и зоомагазин). Собственница "Золотой рыбки" (зоомагазин - ред.), узнав о пожаре в соседнем павильоне, попыталась спасти животных в клетках, но безуспешно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В главном управлении МЧС по ЕАО РИА Новости рассказали, что зоомагазин был закрыт, когда начался пожар, владелица торговой точки направилась к магазину, увидев столб дыма. Пожарные не пропустили ее к охваченной огнем постройке, стена которой уже начала рушиться к моменту появления женщины на месте происшествия.Очагом возгорания оказалась закрытая точка общепита, добавили в ведомстве.По сообщению в Telegram-канале региональной прокуратуры, люди в результате пожара не пострадали. Сотрудники ведомства начали проверку по факту возгорания. В прокуратуре оценят, насколько качественно органы пожарного надзора проводили контрольные мероприятия.
https://ria.ru/20220719/zhivotnye-1803471716.html
https://ria.ru/20220402/ferma-1781471589.html
облучье
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, облучье, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Облучье, Еврейская автономная область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на рынке в ЕАО в закрытом зоомагазине погибли животные
При пожаре на рынке в городе Облучье в ЕАО в закрытом зоомагазине погибли животные
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости.
Пожар, охвативший 250 квадратных метров на рынке в городе Облучье, привел к гибели животных в закрытом зоомагазине, сообщили в ГУ МЧС
по Еврейской автономной области.
"Пожар в Облучье потушен на площади 250 кв м. Пять торговых точек повреждены огнём/продуктами горения (продажа обуви и одежды, сотовые телефоны, кафе и зоомагазин). Собственница "Золотой рыбки" (зоомагазин - ред.), узнав о пожаре в соседнем павильоне, попыталась спасти животных в клетках, но безуспешно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В главном управлении МЧС по ЕАО РИА Новости рассказали, что зоомагазин был закрыт, когда начался пожар, владелица торговой точки направилась к магазину, увидев столб дыма. Пожарные не пропустили ее к охваченной огнем постройке, стена которой уже начала рушиться к моменту появления женщины на месте происшествия.
Очагом возгорания оказалась закрытая точка общепита, добавили в ведомстве.
По сообщению в Telegram-канале региональной прокуратуры, люди в результате пожара не пострадали. Сотрудники ведомства начали проверку по факту возгорания. В прокуратуре оценят, насколько качественно органы пожарного надзора проводили контрольные мероприятия.