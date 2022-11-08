https://ria.ru/20221108/povrezhdeniya-1829985858.html

В Донецке из-за украинского обстрела повреждены дома и трубы теплотрассы

В Донецке из-за украинского обстрела повреждены дома и трубы теплотрассы - РИА Новости, 08.11.2022

В Донецке из-за украинского обстрела повреждены дома и трубы теплотрассы

Кафедра детской стоматологии Донецкого университета, многоквартирные жилые дома и трубы теплотрассы повреждены при обстреле Ленинского района Донецка... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:28

2022-11-08T15:28

2022-11-08T15:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg

ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Кафедра детской стоматологии Донецкого университета, многоквартирные жилые дома и трубы теплотрассы повреждены при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы повреждения по 16 адресам: проспект Ленинский, 7 "б" - повреждено остекление кафедры детской стоматологии государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Донецкий национальный университет имени Максима Горького", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что еще 12 частных и три многоквартирных жилых дома повреждены в результате обстрелов Ленинского района Донецка. Кроме того, повреждены трубы теплотрассы.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска во вторник утром выпустили по Ленинскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221108/drony-1829971486.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины