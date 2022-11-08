https://ria.ru/20221108/povrezhdeniya-1829985858.html
В Донецке из-за украинского обстрела повреждены дома и трубы теплотрассы
В Донецке из-за украинского обстрела повреждены дома и трубы теплотрассы - РИА Новости, 08.11.2022
В Донецке из-за украинского обстрела повреждены дома и трубы теплотрассы
Кафедра детской стоматологии Донецкого университета, многоквартирные жилые дома и трубы теплотрассы повреждены при обстреле Ленинского района Донецка... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:28
2022-11-08T15:28
2022-11-08T15:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Кафедра детской стоматологии Донецкого университета, многоквартирные жилые дома и трубы теплотрассы повреждены при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы повреждения по 16 адресам: проспект Ленинский, 7 "б" - повреждено остекление кафедры детской стоматологии государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Донецкий национальный университет имени Максима Горького", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что еще 12 частных и три многоквартирных жилых дома повреждены в результате обстрелов Ленинского района Донецка. Кроме того, повреждены трубы теплотрассы.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска во вторник утром выпустили по Ленинскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221108/drony-1829971486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Донецке из-за украинского обстрела повреждены дома и трубы теплотрассы
В Донецке из-за украинского обстрела повреждены здание вуза, 15 домов и трубы теплотрассы