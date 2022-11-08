https://ria.ru/20221108/poteplenie-1829856959.html
В США опубликовали проект доклада о темпах потепления в стране
В США опубликовали проект доклада о темпах потепления в стране - РИА Новости, 08.11.2022
В США опубликовали проект доклада о темпах потепления в стране
Потепление в США происходит быстрее, чем в среднем на Земле, стихийные бедствия в стране будут случаться чаще, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:07
2022-11-08T09:07
2022-11-08T09:07
в мире
сша
земля
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789318838_86:0:1835:984_1920x0_80_0_0_121c93e836d13b23110e8112c46a7c0c.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Потепление в США происходит быстрее, чем в среднем на Земле, стихийные бедствия в стране будут случаться чаще, сообщает газета Washington Post со ссылкой на проект федерального доклада."Потепление в США за последние 50 лет происходит на 68% быстрее, чем на планете в целом", - цитирует издание текст документа.Как пишет Washington Post, из-за изменения климата стихийные бедствия в США будут происходить чаще. В частности, в докладе подробно описывается все более очевидный факт увеличения интенсивности осадков и повышения температур до экстремальных показателей; чаще будут происходить все более разрушительные лесные пожары и наводнения.Изменение климата, как отмечается, приводит к "далеко идущим и все более серьезным" последствиям во всех регионах США, и ущерб для экономики и населения будет только расти, если люди не начнут принимать меры по замедлению темпов потепления.В значительной части регионов страны, как ожидается, из-за изменения климата будет затруднен доступ к питьевой воде, могут быть повреждены жилье и иная важная инфраструктура. Кроме того, в результате потепления возникнут новые риски для здоровья населения, под угрозой окажутся сельское хозяйство и рыболовство.Как сообщается, окончательная версия доклада будет опубликована в следующем году.
https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html
https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html
сша
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789318838_304:0:1616:984_1920x0_80_0_0_c2d64637ff7d713ceb774143a1470189.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, земля, климат
В мире, США, Земля, Климат
В США опубликовали проект доклада о темпах потепления в стране
Федеральный доклад: потепление в США происходит быстрее, чем в среднем на Земле
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости.
Потепление в США происходит быстрее, чем в среднем на Земле, стихийные бедствия в стране будут случаться чаще, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на проект федерального доклада.
"Потепление в США за последние 50 лет происходит на 68% быстрее, чем на планете в целом", - цитирует издание текст документа.
Как пишет Washington Post, из-за изменения климата стихийные бедствия в США будут происходить чаще. В частности, в докладе подробно описывается все более очевидный факт увеличения интенсивности осадков и повышения температур до экстремальных показателей; чаще будут происходить все более разрушительные лесные пожары и наводнения.
Изменение климата, как отмечается, приводит к "далеко идущим и все более серьезным" последствиям во всех регионах США, и ущерб для экономики и населения будет только расти, если люди не начнут принимать меры по замедлению темпов потепления.
В значительной части регионов страны, как ожидается, из-за изменения климата будет затруднен доступ к питьевой воде, могут быть повреждены жилье и иная важная инфраструктура. Кроме того, в результате потепления возникнут новые риски для здоровья населения, под угрозой окажутся сельское хозяйство и рыболовство.
Как сообщается, окончательная версия доклада будет опубликована в следующем году.