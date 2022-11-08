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В США опубликовали проект доклада о темпах потепления в стране - РИА Новости, 08.11.2022
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В США опубликовали проект доклада о темпах потепления в стране
В США опубликовали проект доклада о темпах потепления в стране - РИА Новости, 08.11.2022
В США опубликовали проект доклада о темпах потепления в стране
Потепление в США происходит быстрее, чем в среднем на Земле, стихийные бедствия в стране будут случаться чаще, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:07
2022-11-08T09:07
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Потепление в США происходит быстрее, чем в среднем на Земле, стихийные бедствия в стране будут случаться чаще, сообщает газета Washington Post со ссылкой на проект федерального доклада."Потепление в США за последние 50 лет происходит на 68% быстрее, чем на планете в целом", - цитирует издание текст документа.Как пишет Washington Post, из-за изменения климата стихийные бедствия в США будут происходить чаще. В частности, в докладе подробно описывается все более очевидный факт увеличения интенсивности осадков и повышения температур до экстремальных показателей; чаще будут происходить все более разрушительные лесные пожары и наводнения.Изменение климата, как отмечается, приводит к "далеко идущим и все более серьезным" последствиям во всех регионах США, и ущерб для экономики и населения будет только расти, если люди не начнут принимать меры по замедлению темпов потепления.В значительной части регионов страны, как ожидается, из-за изменения климата будет затруднен доступ к питьевой воде, могут быть повреждены жилье и иная важная инфраструктура. Кроме того, в результате потепления возникнут новые риски для здоровья населения, под угрозой окажутся сельское хозяйство и рыболовство.Как сообщается, окончательная версия доклада будет опубликована в следующем году.
https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html
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в мире, сша, земля, климат
В мире, США, Земля, Климат
09:07 08.11.2022
 
В США опубликовали проект доклада о темпах потепления в стране

Федеральный доклад: потепление в США происходит быстрее, чем в среднем на Земле

© Pixabay LicenseГлобальное потепление
Глобальное потепление
© Pixabay License
Глобальное потепление. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Потепление в США происходит быстрее, чем в среднем на Земле, стихийные бедствия в стране будут случаться чаще, сообщает газета Washington Post со ссылкой на проект федерального доклада.
"Потепление в США за последние 50 лет происходит на 68% быстрее, чем на планете в целом", - цитирует издание текст документа.
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Как пишет Washington Post, из-за изменения климата стихийные бедствия в США будут происходить чаще. В частности, в докладе подробно описывается все более очевидный факт увеличения интенсивности осадков и повышения температур до экстремальных показателей; чаще будут происходить все более разрушительные лесные пожары и наводнения.
Изменение климата, как отмечается, приводит к "далеко идущим и все более серьезным" последствиям во всех регионах США, и ущерб для экономики и населения будет только расти, если люди не начнут принимать меры по замедлению темпов потепления.
В значительной части регионов страны, как ожидается, из-за изменения климата будет затруднен доступ к питьевой воде, могут быть повреждены жилье и иная важная инфраструктура. Кроме того, в результате потепления возникнут новые риски для здоровья населения, под угрозой окажутся сельское хозяйство и рыболовство.
Как сообщается, окончательная версия доклада будет опубликована в следующем году.
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