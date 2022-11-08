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При обстреле Ленинского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Ленинского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.11.2022
При обстреле Ленинского района Донецка пострадала мирная жительница
Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:24
2022-11-08T11:24
2022-11-08T11:24
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ленинского района после прямого попадания в частный дом получила контузию женщина 1951 года рождения. Госпитализирована в больницу №6", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Кулемзин сообщал, что в Ленинском районе один мужчина погиб и еще один пострадал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Ленинского района Донецка пострадала мирная жительница
Мэр Кулемзин: при обстреле Ленинского района Донецка пострадала мирная жительница