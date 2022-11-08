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При обстреле Ленинского района Донецка пострадала мирная жительница

При обстреле Ленинского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.11.2022

При обстреле Ленинского района Донецка пострадала мирная жительница

Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:24

2022-11-08T11:24

2022-11-08T11:24

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ленинского района после прямого попадания в частный дом получила контузию женщина 1951 года рождения. Госпитализирована в больницу №6", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Кулемзин сообщал, что в Ленинском районе один мужчина погиб и еще один пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины