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На единое пособие будет тратиться более 1,6 триллиона рублей в год - РИА Новости, 08.11.2022
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На единое пособие будет тратиться более 1,6 триллиона рублей в год
На единое пособие будет тратиться более 1,6 триллиона рублей в год - РИА Новости, 08.11.2022
На единое пособие будет тратиться более 1,6 триллиона рублей в год
Более 1,6 триллиона рублей в год будет тратиться на единое пособие для детей с детьми с 2023 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:25
2022-11-08T19:25
общество
татьяна голикова
антон котяков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 1,6 триллиона рублей в год будет тратиться на единое пособие для детей с детьми с 2023 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что с 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его 17-летия."В целом на вот это вот единое пособие с 2023 года будет тратиться 1 триллион 691 миллиард рублей, из которых 1 триллион 430 миллиардов - это федеральный бюджет", - сказала Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми у президента РФ Владимира Путина.Она добавила, что "в прошлое уйдут пособия, которые еще остались со старых времен". По ее словам, такие пособия в некоторых регионах России составляют 100-150 рублей.
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общество, татьяна голикова, антон котяков, владимир путин, россия
Общество, Татьяна Голикова, Антон Котяков, Владимир Путин, Россия
19:25 08.11.2022
 
На единое пособие будет тратиться более 1,6 триллиона рублей в год

Голикова: более 1,6 трлн рублей в год будет тратиться на единое пособие для семей с детьми

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЖенщины с детьми на прогулке
Женщины с детьми на прогулке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщины с детьми на прогулке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 1,6 триллиона рублей в год будет тратиться на единое пособие для детей с детьми с 2023 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что с 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его 17-летия.
"В целом на вот это вот единое пособие с 2023 года будет тратиться 1 триллион 691 миллиард рублей, из которых 1 триллион 430 миллиардов - это федеральный бюджет", - сказала Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми у президента РФ Владимира Путина.
Она добавила, что "в прошлое уйдут пособия, которые еще остались со старых времен". По ее словам, такие пособия в некоторых регионах России составляют 100-150 рублей.
Путин: Необходимо держать на контроле ситуацию с доходами семей с детьми - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 19:15
Путин поручил держать на контроле вопросы доходов семей с детьми
 
ОбществоТатьяна ГоликоваАнтон КотяковВладимир ПутинРоссия
 
 
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