https://ria.ru/20221108/posobie-1830068188.html

На единое пособие будет тратиться более 1,6 триллиона рублей в год

На единое пособие будет тратиться более 1,6 триллиона рублей в год - РИА Новости, 08.11.2022

На единое пособие будет тратиться более 1,6 триллиона рублей в год

Более 1,6 триллиона рублей в год будет тратиться на единое пособие для детей с детьми с 2023 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:25

2022-11-08T19:25

2022-11-08T19:25

общество

татьяна голикова

антон котяков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 1,6 триллиона рублей в год будет тратиться на единое пособие для детей с детьми с 2023 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что с 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его 17-летия."В целом на вот это вот единое пособие с 2023 года будет тратиться 1 триллион 691 миллиард рублей, из которых 1 триллион 430 миллиардов - это федеральный бюджет", - сказала Голикова на совещании о поддержке доходов семей с детьми у президента РФ Владимира Путина.Она добавила, что "в прошлое уйдут пособия, которые еще остались со старых времен". По ее словам, такие пособия в некоторых регионах России составляют 100-150 рублей.

https://ria.ru/20221108/dokhody-1830066177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, татьяна голикова, антон котяков, владимир путин, россия