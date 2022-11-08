https://ria.ru/20221108/pomosch-1829875821.html

Глава Минфина Чехии рассказал о планах Евросоюза по финансовой помощи Киеву

Глава Минфина Чехии рассказал о планах Евросоюза по финансовой помощи Киеву - РИА Новости, 08.11.2022

Глава Минфина Чехии рассказал о планах Евросоюза по финансовой помощи Киеву

Евросоюз может направить Украине ещё 3 миллиарда евро поддержки в январе, сказал министр финансов Чехии Збынек Станюра по приезду на совет министров экономики и РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:44

2022-11-08T10:44

2022-11-08T10:44

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украина

чехия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Евросоюз может направить Украине ещё 3 миллиарда евро поддержки в январе, сказал министр финансов Чехии Збынек Станюра по приезду на совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин)."Я считаю, что Экофин очень быстро договорится о дальнейшей финансовой помощи Украине, я считаю, что мы предоставим 18 миллиардов евро Украине в 2023 году, из которых 3 (миллиарда) будут перечислены в начале января", - сказал он.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829716197.html

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в мире, украина, чехия, евросоюз