https://ria.ru/20221108/politiki-1830004717.html

Политолог назвал три типа мнений по Украине у европейских политиков

Политолог назвал три типа мнений по Украине у европейских политиков - РИА Новости, 08.11.2022

Политолог назвал три типа мнений по Украине у европейских политиков

Болгарский политический аналитик Иван Крыстев считает, что единства мнений относительно разрешения украинского кризиса среди политиков европейских стран нет:... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:27

2022-11-08T16:27

2022-11-08T16:27

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Болгарский политический аналитик Иван Крыстев считает, что единства мнений относительно разрешения украинского кризиса среди политиков европейских стран нет: есть три "лагеря" - реалисты, оптимисты и ревизионисты.В статье для газеты New York Times Крыстев выделил три "лагеря" среди политиков и избирателей в европейских странах в связи с возможными способами разрешения украинского конфликта."Реалисты", как пишет Крыстев, считают, что цель Европы – не допустить победы России и предотвратить разрастание конфликта. По их логике, Украине следует помочь захватить как можно большую часть территории, однако "украинская победа должна иметь свои пределы". В частности, Киеву не стоит пытаться вернуть Крым во избежание применения Москвой тактического ядерного оружия, отмечает он.По его мнению, "оптимисты" поддерживают отказ Владимира Зеленского вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и считают, что конфликт должен разрешиться не просто победой Украины, но и свержением российского лидера."Ревизионисты", согласно его позиции, полагают, что единственной гарантией мира и стабильности в Европе является "необратимое ослабление России, включая распад РФ". Они также настаивают на поддержке сепаратистских движений в России, считает Крыстев.Он полагает, что в западной и южной частях Европы дебаты ведутся в основном между "реалистами" и "оптимистами", на Украине и в некоторых странах Восточной Европы - между "оптимистами" и "ревизионистами". Подобные различия объясняются географией и историей. Политолог подчеркивает, что каждое направление подвергается обоснованной критике. В частности, противники "реалистов" отмечают, что их подход уже не сработал в 2015 году, и они чересчур оптимистичны, заявляя, что Путин в скором времени покинет свой пост. Мечта "оптимистов" о смене власти в РФ на практике трудно реализуема, а призывы "ревизионистов" могут лишь сплотить граждан России, продолжает он."Однако общая основа для урегулирования… необходима срочно", - подчеркивает аналитик. По его мнению, именно расхождение во мнениях по урегулированию конфликта является реальным риском для европейского единства. При этом зимой общественное давление с целью начала переговоров лишь усилится. По его словам, заголовки в европейских СМИ уже сейчас пестрят "мрачными" сообщениями о нехватке электроэнергии, перебоях в ее подаче и отключениях. Аналитики сходятся во мнении, что инфляция и рост стоимости жизни могут привести к многомиллионным протестам.При этом, по мнению Крыстева, только изменение политики США в отношении Украины может привести к изменению позиции "коллективного Запада". "Именно Америка, а не Европа, является слабым звеном, когда речь идет о последовательной поддержке Киева", - отмечает он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной. Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221107/evropa-1829576089.html

https://ria.ru/20221029/putin-1827696673.html

https://ria.ru/20221108/evrosoyuz-1829977542.html

https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, европа