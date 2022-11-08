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Бывший член сербской ОПГ признал подготовку покушения на Вучича, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
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Бывший член сербской ОПГ признал подготовку покушения на Вучича, пишут СМИ
Бывший член сербской ОПГ признал подготовку покушения на Вучича, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
Бывший член сербской ОПГ признал подготовку покушения на Вучича, пишут СМИ
Бывший член крупной сербской организованной преступной группировки (ОПГ) Срджан Лалич, который получил статус свидетеля обвинения, заявил в суде, что главари... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:27
2022-11-08T23:27
в мире
александр вучич
ана брнабич
александр вулин
сербия
белград (город)
черногория
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БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Бывший член крупной сербской организованной преступной группировки (ОПГ) Срджан Лалич, который получил статус свидетеля обвинения, заявил в суде, что главари ОПГ рассматривали покушение на президента Сербии Александра Вучича в 2021 году, передает портал издания "Вечерне новости".Полиция Сербии и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) в феврале 2021 года задержали членов крупной преступной группировки во главе с Велько Беливуком и Марко Мильковичем, которая, предположительно, связана с черногорскими мафиозными кланами. Обыски прошли в том числе на стадионе футбольного клуба "Партизан" в Белграде, с фанатами которого связывают лидеров группировки. Вучич и глава МВД в начале марта демонстрировали общественности фотографии обезглавленной жертвы мафиозного клана, сделанные самими членами ОПГ. В ходе обысков в доме в поселке Ритопек под Белградом полиция Сербии в мае 2021 года обнаружила промышленную мясорубку со следами ДНК различных жертв группировки.На заседании в Специальном суде Белграда во вторник в качестве свидетеля обвинения выступил бывший член ОПГ, который указал на связь мафии и части спецслужб Черногории в 2021 году."Тогда (глава "кавачского клана" из Черногории Радое – ред.) Звицер обеспечил около 5 миллионов евро и помощь части тех спецслужб, которые выступали за свержение политических структур здесь в Сербии, чтобы поставить кого-то подходящего, кто бы работал в интересах клана", - цитирует издание показания Лалича."С этой целью были совершены и некоторые действия в соцсетях, опубликованы призывы. Самую большую помеху они видели в президенте. Была договоренность, что первые крупные большие протесты пройдут с беспорядками, с целью давления на правящую структуру. Был разговор и о покушении на президента. Говорили и об установке взрывных устройств в общественных местах", - указал свидетель, который был соучастником ряда тяжких преступлений банды.На показания Лалича отреагировала премьер Сербии Ана Брнабич. Она отметила в соцсетях, что "клан Беливука был готов свергнуть демократически избранную власть в Сербии", и подчеркнула, что главари мафии и основные организаторы по-прежнему на свободе и недоступны сербскому правосудию.Экс-глава сербского МВД Александр Вулин заявлял ранее, что, по данным полиции, лидеры задержанной группировки Велько Беливук и Марко Милькович провели встречу в Черногории с "одним из крупнейших наркодилеров в этой части света" и что с их задержанием мафии нанесен ущерб на миллионы евро. По его словам, президент Сербии находится под угрозой, так как "объявил войну организованной преступности" после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чье многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона.
https://ria.ru/20220122/vuchich-1769094188.html
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в мире, александр вучич, ана брнабич, александр вулин, сербия, белград (город), черногория
В мире, Александр Вучич, Ана Брнабич, Александр Вулин, Сербия, Белград (город), Черногория
23:27 08.11.2022
 
Бывший член сербской ОПГ признал подготовку покушения на Вучича, пишут СМИ

"Вечерне новости": бывший член крупной сербской ОПГ признал подготовку покушения на Вучича

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Бывший член крупной сербской организованной преступной группировки (ОПГ) Срджан Лалич, который получил статус свидетеля обвинения, заявил в суде, что главари ОПГ рассматривали покушение на президента Сербии Александра Вучича в 2021 году, передает портал издания "Вечерне новости".
Полиция Сербии и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) в феврале 2021 года задержали членов крупной преступной группировки во главе с Велько Беливуком и Марко Мильковичем, которая, предположительно, связана с черногорскими мафиозными кланами. Обыски прошли в том числе на стадионе футбольного клуба "Партизан" в Белграде, с фанатами которого связывают лидеров группировки. Вучич и глава МВД в начале марта демонстрировали общественности фотографии обезглавленной жертвы мафиозного клана, сделанные самими членами ОПГ. В ходе обысков в доме в поселке Ритопек под Белградом полиция Сербии в мае 2021 года обнаружила промышленную мясорубку со следами ДНК различных жертв группировки.
На заседании в Специальном суде Белграда во вторник в качестве свидетеля обвинения выступил бывший член ОПГ, который указал на связь мафии и части спецслужб Черногории в 2021 году.
"Тогда (глава "кавачского клана" из Черногории Радое – ред.) Звицер обеспечил около 5 миллионов евро и помощь части тех спецслужб, которые выступали за свержение политических структур здесь в Сербии, чтобы поставить кого-то подходящего, кто бы работал в интересах клана", - цитирует издание показания Лалича.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 23:54
Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
"С этой целью были совершены и некоторые действия в соцсетях, опубликованы призывы. Самую большую помеху они видели в президенте. Была договоренность, что первые крупные большие протесты пройдут с беспорядками, с целью давления на правящую структуру. Был разговор и о покушении на президента. Говорили и об установке взрывных устройств в общественных местах", - указал свидетель, который был соучастником ряда тяжких преступлений банды.
На показания Лалича отреагировала премьер Сербии Ана Брнабич. Она отметила в соцсетях, что "клан Беливука был готов свергнуть демократически избранную власть в Сербии", и подчеркнула, что главари мафии и основные организаторы по-прежнему на свободе и недоступны сербскому правосудию.
Экс-глава сербского МВД Александр Вулин заявлял ранее, что, по данным полиции, лидеры задержанной группировки Велько Беливук и Марко Милькович провели встречу в Черногории с "одним из крупнейших наркодилеров в этой части света" и что с их задержанием мафии нанесен ущерб на миллионы евро. По его словам, президент Сербии находится под угрозой, так как "объявил войну организованной преступности" после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чье многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 21:57
В Сербии заявили о подготовке покушения на Вучича
 
В миреАлександр ВучичАна БрнабичАлександр ВулинСербияБелград (город)Черногория
 
 
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