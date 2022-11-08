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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 08.11.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 08.11.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 6 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:16
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погода
михаил леус
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 6 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона. Погода облачная, пройдут небольшие дожди. Плюс 4-6 градусов в Москве, плюс 2-7 в Подмосковье", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
08:16 08.11.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются небольшие дожди и до плюс шести градусов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 6 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона. Погода облачная, пройдут небольшие дожди. Плюс 4-6 градусов в Москве, плюс 2-7 в Подмосковье", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
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ПогодаМихаил ЛеусМосква
 
 
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