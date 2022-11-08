https://ria.ru/20221108/pogoda-1829849763.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 08.11.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 6 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:16

2022-11-08T08:16

2022-11-08T08:16

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 6 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона. Погода облачная, пройдут небольшие дожди. Плюс 4-6 градусов в Москве, плюс 2-7 в Подмосковье", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва