https://ria.ru/20221108/pogoda-1829849763.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 08.11.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 6 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T08:16
2022-11-08T08:16
2022-11-08T08:16
погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 6 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона. Погода облачная, пройдут небольшие дожди. Плюс 4-6 градусов в Москве, плюс 2-7 в Подмосковье", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются небольшие дожди и до плюс шести градусов