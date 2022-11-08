https://ria.ru/20221108/podforum-1829968435.html

CMG провела в рамках ЭКСПО в Шанхае подфорум об ответственности и роли СМИ

CMG провела в рамках ЭКСПО в Шанхае подфорум об ответственности и роли СМИ - РИА Новости, 08.11.2022

CMG провела в рамках ЭКСПО в Шанхае подфорум об ответственности и роли СМИ

Медиакорпорация Китая (CMG) в рамках импортного ЭКСПО в Шанхае и Международного экономического форума "Хунцяо" организовала подфорум "Ответственность СМИ и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:55

2022-11-08T14:55

2022-11-08T14:55

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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая (CMG) в рамках импортного ЭКСПО в Шанхае и Международного экономического форума "Хунцяо" организовала подфорум "Ответственность СМИ и коллективные действия".Участники мероприятия, в том числе из России, подчеркнули, как важно доносить до аудитории правдивую и неискаженную картину мира."Нынешний Форум - еще одно яркое свидетельство, что журналистика не имеет границ. Наша совместная работа призвана решить очень серьезные глобальные задачи, которые стоят перед всем человечеством. СМИ сегодня - не только новости. Это темы для размышлений и выводов, которые читатель и зритель делает сам. Наша работа влияет на созидательные инициативы людей, экономическое поведение в условиях рынка и, в конечном счете, на конкурентоспособность наших стран", - отметил главный редактор газеты "Деловой Казахстан" Серик Коржумбаев.По словам директора дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василия Пушкова, в настоящее время важное место в мировой медиаиндустрии занимает проблема фейковых новостей."Мировая медиаиндустрия сейчас переживает сложные времена, прежде всего - это непростое время для профессиональной журналистики. Особое место занимает проблема фейковых новостей. Все больше внимания уделяется не качеству и достоверности информации, а способности привлечь трафик любыми доступными способами. Продолжаются попытки сформировать безальтернативную информационную повестку, заточенную на мейнстрим. Все это, безусловно, представляет угрозу информационной безопасности не только для отдельно взятого гражданина, но и для мирового сообщества в целом", - сказал Пушков.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826322534.html

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китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шанхай, технологии, россия, китай, миа "россия сегодня"