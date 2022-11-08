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CMG провела в рамках ЭКСПО в Шанхае подфорум об ответственности и роли СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221108/podforum-1829968435.html
CMG провела в рамках ЭКСПО в Шанхае подфорум об ответственности и роли СМИ
CMG провела в рамках ЭКСПО в Шанхае подфорум об ответственности и роли СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
CMG провела в рамках ЭКСПО в Шанхае подфорум об ответственности и роли СМИ
Медиакорпорация Китая (CMG) в рамках импортного ЭКСПО в Шанхае и Международного экономического форума "Хунцяо" организовала подфорум "Ответственность СМИ и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:55
2022-11-08T14:55
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китай
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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая (CMG) в рамках импортного ЭКСПО в Шанхае и Международного экономического форума "Хунцяо" организовала подфорум "Ответственность СМИ и коллективные действия".Участники мероприятия, в том числе из России, подчеркнули, как важно доносить до аудитории правдивую и неискаженную картину мира."Нынешний Форум - еще одно яркое свидетельство, что журналистика не имеет границ. Наша совместная работа призвана решить очень серьезные глобальные задачи, которые стоят перед всем человечеством. СМИ сегодня - не только новости. Это темы для размышлений и выводов, которые читатель и зритель делает сам. Наша работа влияет на созидательные инициативы людей, экономическое поведение в условиях рынка и, в конечном счете, на конкурентоспособность наших стран", - отметил главный редактор газеты "Деловой Казахстан" Серик Коржумбаев.По словам директора дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василия Пушкова, в настоящее время важное место в мировой медиаиндустрии занимает проблема фейковых новостей."Мировая медиаиндустрия сейчас переживает сложные времена, прежде всего - это непростое время для профессиональной журналистики. Особое место занимает проблема фейковых новостей. Все больше внимания уделяется не качеству и достоверности информации, а способности привлечь трафик любыми доступными способами. Продолжаются попытки сформировать безальтернативную информационную повестку, заточенную на мейнстрим. Все это, безусловно, представляет угрозу информационной безопасности не только для отдельно взятого гражданина, но и для мирового сообщества в целом", - сказал Пушков.
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шанхай, технологии, россия, китай, миа "россия сегодня"
Россия-Китай: Главное, Шанхай, Технологии, Россия, Китай, МИА "Россия сегодня"
14:55 08.11.2022
 

CMG провела в рамках ЭКСПО в Шанхае подфорум об ответственности и роли СМИ

© AFP 2022 / STR5-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) в Шанхае
5-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) в Шанхае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / STR
5-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) в Шанхае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая (CMG) в рамках импортного ЭКСПО в Шанхае и Международного экономического форума "Хунцяо" организовала подфорум "Ответственность СМИ и коллективные действия".
Участники мероприятия, в том числе из России, подчеркнули, как важно доносить до аудитории правдивую и неискаженную картину мира.
"Нынешний Форум - еще одно яркое свидетельство, что журналистика не имеет границ. Наша совместная работа призвана решить очень серьезные глобальные задачи, которые стоят перед всем человечеством. СМИ сегодня - не только новости. Это темы для размышлений и выводов, которые читатель и зритель делает сам. Наша работа влияет на созидательные инициативы людей, экономическое поведение в условиях рынка и, в конечном счете, на конкурентоспособность наших стран", - отметил главный редактор газеты "Деловой Казахстан" Серик Коржумбаев.
По словам директора дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василия Пушкова, в настоящее время важное место в мировой медиаиндустрии занимает проблема фейковых новостей.
"Мировая медиаиндустрия сейчас переживает сложные времена, прежде всего - это непростое время для профессиональной журналистики. Особое место занимает проблема фейковых новостей. Все больше внимания уделяется не качеству и достоверности информации, а способности привлечь трафик любыми доступными способами. Продолжаются попытки сформировать безальтернативную информационную повестку, заточенную на мейнстрим. Все это, безусловно, представляет угрозу информационной безопасности не только для отдельно взятого гражданина, но и для мирового сообщества в целом", - сказал Пушков.
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Россия-Китай: ГлавноеШанхайТехнологииРоссияКитайМИА "Россия сегодня"
 
 
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