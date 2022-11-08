Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал наращивать и совершенствовать поддержку семей и детей - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/podderzhka-1830075022.html
Путин призвал наращивать и совершенствовать поддержку семей и детей
Путин призвал наращивать и совершенствовать поддержку семей и детей - РИА Новости, 08.11.2022
Путин призвал наращивать и совершенствовать поддержку семей и детей
Россияне должны быть уверены, что поддержка семей и детей гарантированы российским государством на годы вперед, эта работа будет наращиваться, увеличиваться и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:00
2022-11-08T20:01
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578464932_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_02a891a458555bcaf41169140863b140.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне должны быть уверены, что поддержка семей и детей гарантированы российским государством на годы вперед, эта работа будет наращиваться, увеличиваться и совершенствоваться, несмотря на все текущие сложности и вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин."Российские семьи, молодежь - юноши, девушки, которые только начинают взрослую жизнь, должны быть уверены, что наши меры поддержки семей - отцовства, материнства, детства, гарантированы российским государством на годы вперед. Несмотря ни на что. Мы будем их только наращивать, увеличивать, совершенствовать, несмотря на все текущие сложности и вызовы. Будем делать это постоянно. Речь идет о будущем России, и мы с вами это прекрасно понимаем", - сказал Путин на совещании по вопросам поддержки семей с детьми.
https://ria.ru/20220504/podderzhka-1786806731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578463156_848:207:3025:1840_1920x0_80_0_0_0956f7fa98bbb81414b570a67b21abbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
20:00 08.11.2022 (обновлено: 20:01 08.11.2022)
 
Путин призвал наращивать и совершенствовать поддержку семей и детей

Путин призвал наращивать поддержку семей и детей, несмотря на текущие сложности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкРодители с детьми на прогулке
Родители с детьми на прогулке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Родители с детьми на прогулке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне должны быть уверены, что поддержка семей и детей гарантированы российским государством на годы вперед, эта работа будет наращиваться, увеличиваться и совершенствоваться, несмотря на все текущие сложности и вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российские семьи, молодежь - юноши, девушки, которые только начинают взрослую жизнь, должны быть уверены, что наши меры поддержки семей - отцовства, материнства, детства, гарантированы российским государством на годы вперед. Несмотря ни на что. Мы будем их только наращивать, увеличивать, совершенствовать, несмотря на все текущие сложности и вызовы. Будем делать это постоянно. Речь идет о будущем России, и мы с вами это прекрасно понимаем", - сказал Путин на совещании по вопросам поддержки семей с детьми.
Семья во дворе нового дома - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 14:26
Поддержка семей охватит более десяти миллионов детей, заявил Котяков
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала