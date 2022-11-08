https://ria.ru/20221108/podderzhka-1830075022.html
Путин призвал наращивать и совершенствовать поддержку семей и детей
Путин призвал наращивать и совершенствовать поддержку семей и детей - РИА Новости, 08.11.2022
Путин призвал наращивать и совершенствовать поддержку семей и детей
Россияне должны быть уверены, что поддержка семей и детей гарантированы российским государством на годы вперед, эта работа будет наращиваться, увеличиваться и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:00
2022-11-08T20:00
2022-11-08T20:01
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне должны быть уверены, что поддержка семей и детей гарантированы российским государством на годы вперед, эта работа будет наращиваться, увеличиваться и совершенствоваться, несмотря на все текущие сложности и вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин."Российские семьи, молодежь - юноши, девушки, которые только начинают взрослую жизнь, должны быть уверены, что наши меры поддержки семей - отцовства, материнства, детства, гарантированы российским государством на годы вперед. Несмотря ни на что. Мы будем их только наращивать, увеличивать, совершенствовать, несмотря на все текущие сложности и вызовы. Будем делать это постоянно. Речь идет о будущем России, и мы с вами это прекрасно понимаем", - сказал Путин на совещании по вопросам поддержки семей с детьми.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
20:00 08.11.2022 (обновлено: 20:01 08.11.2022)
Путин призвал наращивать и совершенствовать поддержку семей и детей
Путин призвал наращивать поддержку семей и детей, несмотря на текущие сложности
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне должны быть уверены, что поддержка семей и детей гарантированы российским государством на годы вперед, эта работа будет наращиваться, увеличиваться и совершенствоваться, несмотря на все текущие сложности и вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российские семьи, молодежь - юноши, девушки, которые только начинают взрослую жизнь, должны быть уверены, что наши меры поддержки семей - отцовства, материнства, детства, гарантированы российским государством на годы вперед. Несмотря ни на что. Мы будем их только наращивать, увеличивать, совершенствовать, несмотря на все текущие сложности и вызовы. Будем делать это постоянно. Речь идет о будущем России, и мы с вами это прекрасно понимаем", - сказал Путин на совещании по вопросам поддержки семей с детьми.