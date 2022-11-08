https://ria.ru/20221108/podderzhka-1830063424.html

Ресурсы на поддержку семей с детьми заложили в бюджет на 2023-2025 годы

Ресурсы на поддержку семей с детьми заложили в бюджет на 2023-2025 годы - РИА Новости, 08.11.2022

Ресурсы на поддержку семей с детьми заложили в бюджет на 2023-2025 годы

Ресурсы на поддержку семей с детьми, а также на другие социальные нужды заложены в бюджет РФ на 2023-2025 годы, сказал глава Минфина Антон Силуанов на совещании РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:02

2022-11-08T19:02

2022-11-08T19:16

россия

экономика

антон силуанов

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ресурсы на поддержку семей с детьми, а также на другие социальные нужды заложены в бюджет РФ на 2023-2025 годы, сказал глава Минфина Антон Силуанов на совещании по социальным вопросам у президента РФ Владимира Путина."Меры, которые касаются поддержки детей с семьи, семейного бюджета в полном объеме учтены в проекте трехлетнего финансового плана страны. Он сейчас находится в Государственной думе, принят в первом чтении. Все необходимые ресурсы заложены", - сказал глава Минфина.

https://ria.ru/20221108/mrot-1830055414.html

россия

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россия, экономика, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)