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Ресурсы на поддержку семей с детьми заложили в бюджет на 2023-2025 годы - РИА Новости, 08.11.2022
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Ресурсы на поддержку семей с детьми заложили в бюджет на 2023-2025 годы
Ресурсы на поддержку семей с детьми заложили в бюджет на 2023-2025 годы - РИА Новости, 08.11.2022
Ресурсы на поддержку семей с детьми заложили в бюджет на 2023-2025 годы
Ресурсы на поддержку семей с детьми, а также на другие социальные нужды заложены в бюджет РФ на 2023-2025 годы, сказал глава Минфина Антон Силуанов на совещании РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:02
2022-11-08T19:16
россия
экономика
антон силуанов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ресурсы на поддержку семей с детьми, а также на другие социальные нужды заложены в бюджет РФ на 2023-2025 годы, сказал глава Минфина Антон Силуанов на совещании по социальным вопросам у президента РФ Владимира Путина."Меры, которые касаются поддержки детей с семьи, семейного бюджета в полном объеме учтены в проекте трехлетнего финансового плана страны. Он сейчас находится в Государственной думе, принят в первом чтении. Все необходимые ресурсы заложены", - сказал глава Минфина.
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россия, экономика, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
19:02 08.11.2022 (обновлено: 19:16 08.11.2022)
 
Ресурсы на поддержку семей с детьми заложили в бюджет на 2023-2025 годы

Силуанов: ресурсы на поддержку семей с детьми заложили в бюджет на 2023-2025 годы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДевушка с детьми
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушка с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ресурсы на поддержку семей с детьми, а также на другие социальные нужды заложены в бюджет РФ на 2023-2025 годы, сказал глава Минфина Антон Силуанов на совещании по социальным вопросам у президента РФ Владимира Путина.
"Меры, которые касаются поддержки детей с семьи, семейного бюджета в полном объеме учтены в проекте трехлетнего финансового плана страны. Он сейчас находится в Государственной думе, принят в первом чтении. Все необходимые ресурсы заложены", - сказал глава Минфина.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 18:45
МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции
 
РоссияЭкономикаАнтон СилуановВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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