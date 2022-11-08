https://ria.ru/20221108/peregovory-1830026917.html
Французский политик призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией
Французский политик призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией - РИА Новости, 08.11.2022
Французский политик призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией, отметив, что европейские страны не пойдут на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:32
2022-11-08T17:32
2022-11-08T17:32
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ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией, отметив, что европейские страны не пойдут на самоубийство ради него."Зеленский должен прекратить свои капризы и начать переговоры. Люди больше не могут это терпеть. Наши страны не пойдут на самоубийство ради него и его клики! Мы хотим мира, а не вечной войны", - написал Филиппо во вторник в своем аккаунте в Twitter.Ранее лидер движения "Патриотов" заявил, что США устали от Зеленского и избавятся от него, как только перестанут нуждаться в "своей марионетке" в Киеве.Во вторник Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Владимир Путин является президентом.
https://ria.ru/20221108/peregovory-1830011311.html
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В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, ООН
Французский политик призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией
Французский политик Филиппо: Европа не пойдет на самоубийство ради Зеленского