https://ria.ru/20221108/peregovory-1830026917.html

Французский политик призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией

Французский политик призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией - РИА Новости, 08.11.2022

Французский политик призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией, отметив, что европейские страны не пойдут на... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:32

2022-11-08T17:32

2022-11-08T17:32

в мире

владимир зеленский

владимир путин

россия

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ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского к переговорам с Россией, отметив, что европейские страны не пойдут на самоубийство ради него."Зеленский должен прекратить свои капризы и начать переговоры. Люди больше не могут это терпеть. Наши страны не пойдут на самоубийство ради него и его клики! Мы хотим мира, а не вечной войны", - написал Филиппо во вторник в своем аккаунте в Twitter.Ранее лидер движения "Патриотов" заявил, что США устали от Зеленского и избавятся от него, как только перестанут нуждаться в "своей марионетке" в Киеве.Во вторник Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Владимир Путин является президентом.

https://ria.ru/20221108/peregovory-1830011311.html

https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, киев, оон