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Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился после огласки инцидента
Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился после огласки инцидента - РИА Новости, 08.11.2022
Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился после огласки инцидента
Учитель, обозвавший ученика и толкнувший его на пол в школьном коридоре в нижегородском Дзержинске, уволился по собственному желанию, сообщает администрация... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T22:33
2022-11-08T22:33
2022-11-08T22:33
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Учитель, обозвавший ученика и толкнувший его на пол в школьном коридоре в нижегородском Дзержинске, уволился по собственному желанию, сообщает администрация города.Вечером во вторник в ряде местных Telegram-каналов было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как мужчина на глазах у детей несколько раз ударил мальчика в коридоре школы, обозвал его и с силой толкнул на пол. Ребенок пытается оправдаться, но разгневанный учитель подзатыльником гонит его к директору.Отмечается, что "ребенок вследствие падения травм не получил, его жизни и здоровью ничего не угрожает".Сообщается, что родители написали заявление на имя директора школы с ходатайством об увольнении учителя. "Учитель уволился по собственному желанию", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, россия
Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился после огласки инцидента
Оскорбивший и ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился после огласки инцидента
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Учитель, обозвавший ученика и толкнувший его на пол в школьном коридоре в нижегородском Дзержинске, уволился по собственному желанию, сообщает администрация города.
Вечером во вторник в ряде местных Telegram-каналов было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как мужчина на глазах у детей несколько раз ударил мальчика в коридоре школы, обозвал его и с силой толкнул на пол. Ребенок пытается оправдаться, но разгневанный учитель подзатыльником гонит его к директору.
"По информации руководства школы №12, инцидент между учеником и учителем произошел 8 ноября, на перемене. Запечатленный на видео мужчина-учитель работает в школе второй год и преподает математику у 7-8 классов, ранее жалоб на его поведение ни от учеников, ни от родителей, ни от коллег не поступало. Также на видео его ученик-семиклассник. По словам педагога, дети играли в коридоре во время перемены, шумели и мешали ему готовиться к уроку", - говорится в сообщении администрации Дзержинска.
Отмечается, что "ребенок вследствие падения травм не получил, его жизни и здоровью ничего не угрожает".
Сообщается, что родители написали заявление на имя директора школы с ходатайством об увольнении учителя. "Учитель уволился по собственному желанию", - подчеркивается в сообщении.