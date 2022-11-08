https://ria.ru/20221108/pedagog-1830092599.html

Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился после огласки инцидента

Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился после огласки инцидента - РИА Новости, 08.11.2022

Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился после огласки инцидента

Учитель, обозвавший ученика и толкнувший его на пол в школьном коридоре в нижегородском Дзержинске, уволился по собственному желанию, сообщает администрация... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T22:33

2022-11-08T22:33

2022-11-08T22:33

происшествия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Учитель, обозвавший ученика и толкнувший его на пол в школьном коридоре в нижегородском Дзержинске, уволился по собственному желанию, сообщает администрация города.Вечером во вторник в ряде местных Telegram-каналов было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как мужчина на глазах у детей несколько раз ударил мальчика в коридоре школы, обозвал его и с силой толкнул на пол. Ребенок пытается оправдаться, но разгневанный учитель подзатыльником гонит его к директору.Отмечается, что "ребенок вследствие падения травм не получил, его жизни и здоровью ничего не угрожает".Сообщается, что родители написали заявление на имя директора школы с ходатайством об увольнении учителя. "Учитель уволился по собственному желанию", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221031/kansk-1828005163.html

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происшествия, россия