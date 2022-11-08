https://ria.ru/20221108/parizh-1829926053.html

Прачечные в Париже повысили цены из-за подорожавшей электроэнергии

Прачечные в Париже повысили цены из-за подорожавшей электроэнергии - РИА Новости, 08.11.2022

Прачечные в Париже повысили цены из-за подорожавшей электроэнергии

Прачечные в Париже вынуждены поднять цены из-за резкого роста цен на электроэнергию, передает во вторник телеканал BFMTV. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:54

2022-11-08T12:54

2022-11-08T12:54

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ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Прачечные в Париже вынуждены поднять цены из-за резкого роста цен на электроэнергию, передает во вторник телеканал BFMTV.Владелец 20 прачечных в Париже Сильван Шомон впервые за многие годы повысил цены на услуги, чтобы справиться с растущими затратами, вызванными резким скачком цен на электроэнергию."Если раньше услуга сушки белья стоила 1 евро за 10 минут, то теперь ее стоимость выросла до 1 евро 20 центов. А в следующем году, думаю, она подорожает до 1 евро 40 центов. Я просто вынужден пойти на это", - сказал Шомон.По его словам, счет за электричество в прачечной увеличился с 600 до 1600 евро в месяц, за газ - с 32 до 216 евро за мегаватт-час. Владелец парижских прачечных также рассказал, что планирует снизить температуру у стиральных машин с 90 до 80-70 градусов.Ранее сообщалось, что около 350 французских компаний сталкиваются с трудностями из-за энергетического кризиса.В сентябре премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что правительство примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

элизабет борн, париж, франция, в мире