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В Китае отремонтировали памятники советским воинам - РИА Новости, 08.11.2022
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https://ria.ru/20221108/pamyatniki-1829844043.html
В Китае отремонтировали памятники советским воинам
В Китае отремонтировали памятники советским воинам - РИА Новости, 08.11.2022
В Китае отремонтировали памятники советским воинам
В населенных пунктах Тунцзян и Дуннин, расположенных в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, отремонтированы памятники советским воинам, сообщила во... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T06:48
2022-11-08T11:55
япония
хэйлунцзян
китай
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. В населенных пунктах Тунцзян и Дуннин, расположенных в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, отремонтированы памятники советским воинам, сообщила во вторник пресс-служба генерального консульства России в городе Харбин."В китайских городах Тунцзян и Дуннин отремонтированы памятники советским воинам, освобождавшим Северо-Восток Китая от японских милитаристов в августе 1945 года", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.Мемориал в городском парке в Тунцзяне был установлен в честь солдат и офицеров 2-го Дальневосточного фронта Красной Армии. В пригороде Дуннина в поселке Саньчакоу находится братское захоронение красноармейцев 1-го Дальневосточного фронта.Всего, как отметили в дипмиссии, на территории провинции Хэйлунцзян расположены 36 российских военно-мемориальных объектов.Восьмого августа 1945 года СССР, выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. Император Хирохито 15 августа в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
https://ria.ru/20221105/pamyatnik-1829380485.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221027/polsha-1827132877.html
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япония, хэйлунцзян, китай
Япония, Хэйлунцзян, Китай, Россия-Китай: Главное
06:48 08.11.2022 (обновлено: 11:55 08.11.2022)
 
В Китае отремонтировали памятники советским воинам

В китайской провинции Хэйлунцзян были отремонтированы памятники советским воинам

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид Харбина
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. В населенных пунктах Тунцзян и Дуннин, расположенных в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, отремонтированы памятники советским воинам, сообщила во вторник пресс-служба генерального консульства России в городе Харбин.
"В китайских городах Тунцзян и Дуннин отремонтированы памятники советским воинам, освобождавшим Северо-Восток Китая от японских милитаристов в августе 1945 года", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.
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Мемориал в городском парке в Тунцзяне был установлен в честь солдат и офицеров 2-го Дальневосточного фронта Красной Армии. В пригороде Дуннина в поселке Саньчакоу находится братское захоронение красноармейцев 1-го Дальневосточного фронта.
Всего, как отметили в дипмиссии, на территории провинции Хэйлунцзян расположены 36 российских военно-мемориальных объектов.
Восьмого августа 1945 года СССР, выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. Император Хирохито 15 августа в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.
Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
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