https://ria.ru/20221108/otnosheniya-1829966012.html
Российский генпрокурор рассказал о хороших отношениях с Турцией
Российский генпрокурор рассказал о хороших отношениях с Турцией - РИА Новости, 08.11.2022
Российский генпрокурор рассказал о хороших отношениях с Турцией
Отношения России и Турции, развивающиеся несмотря на сложную политическую обстановку, позитивно влияют на конструктивное взаимодействие прокуратур двух стран,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:42
2022-11-08T14:42
2022-11-08T14:43
игорь краснов
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турция
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АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения России и Турции, развивающиеся несмотря на сложную политическую обстановку, позитивно влияют на конструктивное взаимодействие прокуратур двух стран, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов."Несмотря на сложную политическую ситуацию в мире, отношения России и Турции успешно развиваются. Безусловно, в этом заслуга лидеров наших стран, поддерживающих тесные личные контакты на принципах взаимного уважения и доверия",- сказал Краснов во вторник на встрече с коллегой Бекиром Шахином.По его словам, такой вектор двустороннего сотрудничества "оказывает позитивное влияние и на конструктивное взаимодействие прокурорских служб".Краснов отметил схожесть российских и турецких подходов к противодействию терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия, наркотиков, нелегальной миграции, киберпреступлениям."Учитывая значительный опыт как российских, так и турецких прокуроров по поддержанию обвинения по таким делам в судах, мы заинтересованы во взаимном обмене лучшими практиками и наработками", - заключил генпрокурор РФ.
https://ria.ru/20221108/gaz-1829916595.html
https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829871944.html
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игорь краснов, россия, турция
Игорь Краснов, Россия, Турция
14:42 08.11.2022 (обновлено: 14:43 08.11.2022)
Российский генпрокурор рассказал о хороших отношениях с Турцией
Генпрокурор России Краснов рассказал о хороших отношениях с Турцией и их развитии
АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения России и Турции, развивающиеся несмотря на сложную политическую обстановку, позитивно влияют на конструктивное взаимодействие прокуратур двух стран, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Несмотря на сложную политическую ситуацию в мире, отношения России и Турции успешно развиваются. Безусловно, в этом заслуга лидеров наших стран, поддерживающих тесные личные контакты на принципах взаимного уважения и доверия",- сказал Краснов во вторник на встрече с коллегой Бекиром Шахином.
По его словам, такой вектор двустороннего сотрудничества "оказывает позитивное влияние и на конструктивное взаимодействие прокурорских служб".
Краснов отметил схожесть российских и турецких подходов к противодействию терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия, наркотиков, нелегальной миграции, киберпреступлениям.
"Учитывая значительный опыт как российских, так и турецких прокуроров по поддержанию обвинения по таким делам в судах, мы заинтересованы во взаимном обмене лучшими практиками и наработками", - заключил генпрокурор РФ.