https://ria.ru/20221108/orden-1829826754.html

Погибшего на Украине добровольца Князева представили к ордену Мужества

Погибшего на Украине добровольца Князева представили к ордену Мужества - РИА Новости, 08.11.2022

Погибшего на Украине добровольца Князева представили к ордену Мужества

Доброволец Александр Князев из Саратовской области погиб в ходе спецоперации на Украине, его представили к награждению орденом Мужества посмертно, сообщила... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T00:00

2022-11-08T00:00

2022-11-08T00:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

саратовская область

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САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Доброволец Александр Князев из Саратовской области погиб в ходе спецоперации на Украине, его представили к награждению орденом Мужества посмертно, сообщила администрация Энгельсского района."Администрация Энгельсского муниципального района (ЭМР) и собрание депутатов ЭМР выражают соболезнования родным Александра Сергеевича Князева, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине. Сержант Вооруженных сил РФ Александр Сергеевич Князев - один из многих добровольцев, вставших в ряды защитников границ и безопасности граждан России от неонацизма... За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга сержант Князев представлен к государственной награде - ордену Мужества посмертно", - говорится в сообщении.Уточняется, что Князеву было 43 года, он участвовал в боевых действиях в ходе второй чеченской кампании, был награжден медалью "За отвагу".

https://ria.ru/20220806/nagrada-1807725696.html

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украина, россия, саратовская область