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Погибшего на Украине добровольца Князева представили к ордену Мужества - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/orden-1829826754.html
Погибшего на Украине добровольца Князева представили к ордену Мужества
Погибшего на Украине добровольца Князева представили к ордену Мужества - РИА Новости, 08.11.2022
Погибшего на Украине добровольца Князева представили к ордену Мужества
Доброволец Александр Князев из Саратовской области погиб в ходе спецоперации на Украине, его представили к награждению орденом Мужества посмертно, сообщила... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T00:00
2022-11-08T00:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
саратовская область
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САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Доброволец Александр Князев из Саратовской области погиб в ходе спецоперации на Украине, его представили к награждению орденом Мужества посмертно, сообщила администрация Энгельсского района."Администрация Энгельсского муниципального района (ЭМР) и собрание депутатов ЭМР выражают соболезнования родным Александра Сергеевича Князева, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине. Сержант Вооруженных сил РФ Александр Сергеевич Князев - один из многих добровольцев, вставших в ряды защитников границ и безопасности граждан России от неонацизма... За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга сержант Князев представлен к государственной награде - ордену Мужества посмертно", - говорится в сообщении.Уточняется, что Князеву было 43 года, он участвовал в боевых действиях в ходе второй чеченской кампании, был награжден медалью "За отвагу".
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украина, россия, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Саратовская область
00:00 08.11.2022
 
Погибшего на Украине добровольца Князева представили к ордену Мужества

Погибшего на Украине добровольца Александра Князева представили к ордену Мужества

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкОрден Мужества и удостоверение к Государственной награде России
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде России - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Доброволец Александр Князев из Саратовской области погиб в ходе спецоперации на Украине, его представили к награждению орденом Мужества посмертно, сообщила администрация Энгельсского района.
"Администрация Энгельсского муниципального района (ЭМР) и собрание депутатов ЭМР выражают соболезнования родным Александра Сергеевича Князева, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине. Сержант Вооруженных сил РФ Александр Сергеевич Князев - один из многих добровольцев, вставших в ряды защитников границ и безопасности граждан России от неонацизма... За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга сержант Князев представлен к государственной награде - ордену Мужества посмертно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Князеву было 43 года, он участвовал в боевых действиях в ходе второй чеченской кампании, был награжден медалью "За отвагу".
На церемонии вручения орденов Мужества - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 14:13
Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСаратовская область
 
 
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