https://ria.ru/20221108/opeka-1829947888.html

Минпросвещения выберет в декабре лучших сотрудников органов опеки

Минпросвещения выберет в декабре лучших сотрудников органов опеки - РИА Новости, 08.11.2022

Минпросвещения выберет в декабре лучших сотрудников органов опеки

Итоги всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних "На стороне... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:03

2022-11-08T14:03

2022-11-08T14:03

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Итоги всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних "На стороне ребенка" станут известны в декабре, сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения РФ Лариса Фальковская."Планируем в декабре 2022 года подвести итоги конкурса. Итоги конкурса будут приурочены к проведению всероссийского совещания органов опеки и попечительства", - сказала она в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" .В отборочный этап конкурса поступило 164 заявки от специалистов и от 47 органов опеки и попечительства, сейчас идёт полуфинал.

https://ria.ru/20221108/posobie-1829887487.html

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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)