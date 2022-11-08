https://ria.ru/20221108/obstrely-1829914062.html

Российский боец рассказал о связи погоды с частотой артобстрелов ВСУ

Российский боец рассказал о связи погоды с частотой артобстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022

Российский боец рассказал о связи погоды с частотой артобстрелов ВСУ

Частота обстрелов украинской артиллерии очень сильно зависит от беспилотников - в плохую погоду, когда их полеты становятся затруднительны или невозможны,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:16

2022-11-08T12:16

2022-11-08T12:16

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 8 ноя - РИА Новости. Частота обстрелов украинской артиллерии очень сильно зависит от беспилотников - в плохую погоду, когда их полеты становятся затруднительны или невозможны, интенсивность артобстрелов заметно снижается, рассказал РИА Новости боец штурмового отряда "Крым", воюющий на запорожском направлении."Как мы заметили, противник в плохую погоду по нам не очень сильно "работает". Без дронов (которые наводят артиллеристов на цель и корректируют огонь - ред.) они никак не могут (вести обстрел)", - сказал военнослужащий с позывным "Матрос".По его словам, российские артиллеристы также используют беспилотники, однако ведут огонь и при плохой погоде, когда эффективность "птичек" снижается практически до нуля. "(Тогда) наши военные... наводят артиллерию по карте и азимуту, координаты целей отмечают при воздушной и ночной разведке, делают поправки на ветер", - пояснил собеседник агентства.Он отметил, что украинские артобстрелы на этом направлении часто продолжаются почти весь световой день, при этом применяются боеприпасы различных калибров и зажигательные снаряды. "Восемнадцатый калибр, "стодвадцатки". Также нас поливают "зажигалками": летит сначала снаряд, внутри него находится еще один маленький снарядик, и он в хаотичном порядке летит и начинается взрываться, поливая огнем… Cейчас как-то к этому уже привыкаешь", - добавил военный.Ранее командир отряда "Крым" рассказывал РИА Новости, что на запорожском направлении украинская артиллерия также зависит от появления на позициях специальных инструкторов – без них стрельба крайне неточная.

https://ria.ru/20221108/naemniki-1829843293.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины