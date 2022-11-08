Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о связи погоды с частотой артобстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/obstrely-1829914062.html
Российский боец рассказал о связи погоды с частотой артобстрелов ВСУ
Российский боец рассказал о связи погоды с частотой артобстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022
Российский боец рассказал о связи погоды с частотой артобстрелов ВСУ
Частота обстрелов украинской артиллерии очень сильно зависит от беспилотников - в плохую погоду, когда их полеты становятся затруднительны или невозможны,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:16
2022-11-08T12:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823349051_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_aba0259d1ca1c0274149ee75a29bfd68.jpg
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 8 ноя - РИА Новости. Частота обстрелов украинской артиллерии очень сильно зависит от беспилотников - в плохую погоду, когда их полеты становятся затруднительны или невозможны, интенсивность артобстрелов заметно снижается, рассказал РИА Новости боец штурмового отряда "Крым", воюющий на запорожском направлении."Как мы заметили, противник в плохую погоду по нам не очень сильно "работает". Без дронов (которые наводят артиллеристов на цель и корректируют огонь - ред.) они никак не могут (вести обстрел)", - сказал военнослужащий с позывным "Матрос".По его словам, российские артиллеристы также используют беспилотники, однако ведут огонь и при плохой погоде, когда эффективность "птичек" снижается практически до нуля. "(Тогда) наши военные... наводят артиллерию по карте и азимуту, координаты целей отмечают при воздушной и ночной разведке, делают поправки на ветер", - пояснил собеседник агентства.Он отметил, что украинские артобстрелы на этом направлении часто продолжаются почти весь световой день, при этом применяются боеприпасы различных калибров и зажигательные снаряды. "Восемнадцатый калибр, "стодвадцатки". Также нас поливают "зажигалками": летит сначала снаряд, внутри него находится еще один маленький снарядик, и он в хаотичном порядке летит и начинается взрываться, поливая огнем… Cейчас как-то к этому уже привыкаешь", - добавил военный.Ранее командир отряда "Крым" рассказывал РИА Новости, что на запорожском направлении украинская артиллерия также зависит от появления на позициях специальных инструкторов – без них стрельба крайне неточная.
https://ria.ru/20221108/naemniki-1829843293.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823349051_114:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8b4347108db234f247fea56489e2e288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:16 08.11.2022
 
Российский боец рассказал о связи погоды с частотой артобстрелов ВСУ

Боец штурмового отряда "Крым": в плохую погоду интенсивность артобстрелов ВСУ снижается

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ РФ
Военнослужащий ВДВ РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВДВ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 8 ноя - РИА Новости. Частота обстрелов украинской артиллерии очень сильно зависит от беспилотников - в плохую погоду, когда их полеты становятся затруднительны или невозможны, интенсивность артобстрелов заметно снижается, рассказал РИА Новости боец штурмового отряда "Крым", воюющий на запорожском направлении.
"Как мы заметили, противник в плохую погоду по нам не очень сильно "работает". Без дронов (которые наводят артиллеристов на цель и корректируют огонь - ред.) они никак не могут (вести обстрел)", - сказал военнослужащий с позывным "Матрос".
По его словам, российские артиллеристы также используют беспилотники, однако ведут огонь и при плохой погоде, когда эффективность "птичек" снижается практически до нуля. "(Тогда) наши военные... наводят артиллерию по карте и азимуту, координаты целей отмечают при воздушной и ночной разведке, делают поправки на ветер", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что украинские артобстрелы на этом направлении часто продолжаются почти весь световой день, при этом применяются боеприпасы различных калибров и зажигательные снаряды. "Восемнадцатый калибр, "стодвадцатки". Также нас поливают "зажигалками": летит сначала снаряд, внутри него находится еще один маленький снарядик, и он в хаотичном порядке летит и начинается взрываться, поливая огнем… Cейчас как-то к этому уже привыкаешь", - добавил военный.
Ранее командир отряда "Крым" рассказывал РИА Новости, что на запорожском направлении украинская артиллерия также зависит от появления на позициях специальных инструкторов – без них стрельба крайне неточная.
Военнослужащий о польских наемницах в рядах ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 06:19Специальная военная операция на Украине
Российский военный рассказал об атаках польских наемниц
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала