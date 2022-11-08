https://ria.ru/20221108/obstrel-1829929011.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.11.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:04

2022-11-08T13:04

2022-11-08T13:04

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

стирол

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.45 украинские войска выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.50 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 12.20 по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829928534.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

россия

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, россия, вооруженные силы украины