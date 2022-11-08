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Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/obstrel-1829929011.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.11.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:04
2022-11-08T13:04
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.45 украинские войска выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.50 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 12.20 по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829928534.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, Россия, Вооруженные силы Украины
13:04 08.11.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК сообщил, что украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС
Женщина возле машины МЧС - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Женщина возле машины МЧС. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 11.45 украинские войска выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.50 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 12.20 по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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