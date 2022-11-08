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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:26
2022-11-08T11:26
2022-11-08T11:26
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 9.35, 9.50 и 10.50 украинские войска выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке 16 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829888141.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке