https://ria.ru/20221108/obstrel-1829890278.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:26

2022-11-08T11:26

2022-11-08T11:26

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

стирол

нато

россия

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 9.35, 9.50 и 10.50 украинские войска выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке 16 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829888141.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

россия

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, россия, вооруженные силы украины