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Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными - РИА Новости, 08.11.2022
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Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными
Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными - РИА Новости, 08.11.2022
Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными
Россия продолжает контакты с США по вопросу обмена заключенными, работа ведется по линии спецслужб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:41
2022-11-08T11:41
в мире
мария захарова
россия
сша
москва
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МОСКВА, 8 нояб — РИА Новости. Россия продолжает контакты с США по вопросу обмена заключенными, работа ведется по линии спецслужб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Работа ведется по линии соответствующих правоохранительных органов, специальных служб… МИД осуществляет внешнее взаимодействие, но, к сожалению, на протяжении многих месяцев, мы не видели от США никакого желания разрешать конкретные проблемы людей", - сказала она в эфире "Соловьев Live".Захарова подчеркнула, что Москва и Вашингтон "сохраняют точечные контакты" по вопросам, которые "вызывают необходимость их ведения".В конце октября в ходе брифинга Захарова сообщала, что Москва остается открытой к диалогу с Вашингтоном по деэскалации, поддержанию стратегической стабильности и мерам по снижению рисков, в том числе с использованием инструментов контроля над вооружениями.
https://radiosputnik.ria.ru/20221025/kontakty-1826785454.html
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в мире, мария захарова, россия, сша, москва
В мире, Мария Захарова, Россия, США, Москва
11:41 08.11.2022
 
Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными

Захарова: контакты с США по обмену заключенными продолжаются по линии спецслужб

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 нояб — РИА Новости. Россия продолжает контакты с США по вопросу обмена заключенными, работа ведется по линии спецслужб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Работа ведется по линии соответствующих правоохранительных органов, специальных служб… МИД осуществляет внешнее взаимодействие, но, к сожалению, на протяжении многих месяцев, мы не видели от США никакого желания разрешать конкретные проблемы людей", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
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Захарова подчеркнула, что Москва и Вашингтон "сохраняют точечные контакты" по вопросам, которые "вызывают необходимость их ведения".
"Это были контакты по линиям разных контактных ведомств как и разных американских структур. Это, конечно, не имеет никакого отношения к понятию полноформатного ни сотрудничества, ни взаимодействия", - отметила она.
В конце октября в ходе брифинга Захарова сообщала, что Москва остается открытой к диалогу с Вашингтоном по деэскалации, поддержанию стратегической стабильности и мерам по снижению рисков, в том числе с использованием инструментов контроля над вооружениями.
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