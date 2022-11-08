https://ria.ru/20221108/obmen-1829899126.html

Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными

Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными - РИА Новости, 08.11.2022

Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными

Россия продолжает контакты с США по вопросу обмена заключенными, работа ведется по линии спецслужб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:41

2022-11-08T11:41

2022-11-08T11:41

в мире

мария захарова

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сша

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МОСКВА, 8 нояб — РИА Новости. Россия продолжает контакты с США по вопросу обмена заключенными, работа ведется по линии спецслужб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Работа ведется по линии соответствующих правоохранительных органов, специальных служб… МИД осуществляет внешнее взаимодействие, но, к сожалению, на протяжении многих месяцев, мы не видели от США никакого желания разрешать конкретные проблемы людей", - сказала она в эфире "Соловьев Live".Захарова подчеркнула, что Москва и Вашингтон "сохраняют точечные контакты" по вопросам, которые "вызывают необходимость их ведения".В конце октября в ходе брифинга Захарова сообщала, что Москва остается открытой к диалогу с Вашингтоном по деэскалации, поддержанию стратегической стабильности и мерам по снижению рисков, в том числе с использованием инструментов контроля над вооружениями.

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/kontakty-1826785454.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, россия, сша, москва