Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными
Захарова: контакты с США по обмену заключенными продолжаются по линии спецслужб
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 нояб — РИА Новости. Россия продолжает контакты с США по вопросу обмена заключенными, работа ведется по линии спецслужб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Работа ведется по линии соответствующих правоохранительных органов, специальных служб… МИД осуществляет внешнее взаимодействие, но, к сожалению, на протяжении многих месяцев, мы не видели от США никакого желания разрешать конкретные проблемы людей", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
"Это были контакты по линиям разных контактных ведомств как и разных американских структур. Это, конечно, не имеет никакого отношения к понятию полноформатного ни сотрудничества, ни взаимодействия", - отметила она.
В конце октября в ходе брифинга Захарова сообщала, что Москва остается открытой к диалогу с Вашингтоном по деэскалации, поддержанию стратегической стабильности и мерам по снижению рисков, в том числе с использованием инструментов контроля над вооружениями.
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