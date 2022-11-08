https://ria.ru/20221108/nizhniynovgorod-1830030572.html
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде - РИА Новости, 08.11.2022
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде с 20 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:42
2022-11-08T18:42
2022-11-08T18:42
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде с 20 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области."Пассажиры смогут впервые совершить путешествие из Нижнего Новгорода в Семенов на туристическом ретропаровозе. По прибытии для них проведут экскурсию по фабрике "Хохломская роспись" и мастер-класс", — рассказали в пресс-службе.Кроме того, участники посетят историко-художественный музей, Дом Семена-ложкаря и центр "Золотая хохлома"."Новая экскурсионная программа в Семенов — это однодневное комфортабельное железнодорожное путешествие. Нижегородская область славится своей историей, культурой и бережным отношением к народным промыслам, среди которых особое значение имеет хохломская роспись", — отметил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.Уточняется, что с учетом пассажиропотока будет рассматриваться вопрос о регулярном действии маршрута.
https://ria.ru/20221104/kabardino-balkariya-1829016767.html
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РИА Новости
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Туризм, Новости - Туризм, Нижегородская область, Нижний Новгород, Сергей Яковлев, маршруты, Туризм, туристы, пассажиры
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде
Туристический ретропаровоз отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 20 ноября