https://ria.ru/20221108/nizhniynovgorod-1830030572.html

В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде

В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде - РИА Новости, 08.11.2022

В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде

В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде с 20 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:42

2022-11-08T18:42

2022-11-08T18:42

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде с 20 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области."Пассажиры смогут впервые совершить путешествие из Нижнего Новгорода в Семенов на туристическом ретропаровозе. По прибытии для них проведут экскурсию по фабрике "Хохломская роспись" и мастер-класс", — рассказали в пресс-службе.Кроме того, участники посетят историко-художественный музей, Дом Семена-ложкаря и центр "Золотая хохлома"."Новая экскурсионная программа в Семенов — это однодневное комфортабельное железнодорожное путешествие. Нижегородская область славится своей историей, культурой и бережным отношением к народным промыслам, среди которых особое значение имеет хохломская роспись", — отметил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.Уточняется, что с учетом пассажиропотока будет рассматриваться вопрос о регулярном действии маршрута.

https://ria.ru/20221104/kabardino-balkariya-1829016767.html

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Ольга Кабанова

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