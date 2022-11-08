Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221108/nizhniynovgorod-1830030572.html
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде - РИА Новости, 08.11.2022
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде с 20 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:42
2022-11-08T18:42
туризм
новости - туризм
нижегородская область
нижний новгород
сергей яковлев
маршруты
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде с 20 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области."Пассажиры смогут впервые совершить путешествие из Нижнего Новгорода в Семенов на туристическом ретропаровозе. По прибытии для них проведут экскурсию по фабрике "Хохломская роспись" и мастер-класс", — рассказали в пресс-службе.Кроме того, участники посетят историко-художественный музей, Дом Семена-ложкаря и центр "Золотая хохлома"."Новая экскурсионная программа в Семенов — это однодневное комфортабельное железнодорожное путешествие. Нижегородская область славится своей историей, культурой и бережным отношением к народным промыслам, среди которых особое значение имеет хохломская роспись", — отметил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.Уточняется, что с учетом пассажиропотока будет рассматриваться вопрос о регулярном действии маршрута.
https://ria.ru/20221104/kabardino-balkariya-1829016767.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4d3efc1fdb8829ccef387ab66cff9203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, нижегородская область, нижний новгород, сергей яковлев, маршруты, туризм, туристы, пассажиры
Туризм, Новости - Туризм, Нижегородская область, Нижний Новгород, Сергей Яковлев, маршруты, Туризм, туристы, пассажиры
18:42 08.11.2022
 
В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде

Туристический ретропаровоз отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 20 ноября

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропоезде с 20 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
"Пассажиры смогут впервые совершить путешествие из Нижнего Новгорода в Семенов на туристическом ретропаровозе. По прибытии для них проведут экскурсию по фабрике "Хохломская роспись" и мастер-класс", — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, участники посетят историко-художественный музей, Дом Семена-ложкаря и центр "Золотая хохлома".
"Новая экскурсионная программа в Семенов — это однодневное комфортабельное железнодорожное путешествие. Нижегородская область славится своей историей, культурой и бережным отношением к народным промыслам, среди которых особое значение имеет хохломская роспись", — отметил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.
Уточняется, что с учетом пассажиропотока будет рассматриваться вопрос о регулярном действии маршрута.
Отдыхающий возле снежной скульптуры на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 07:40Туризм
В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм
 
ТуризмНовости - ТуризмНижегородская областьНижний НовгородСергей ЯковлевмаршрутыТуризмтуристыпассажиры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала